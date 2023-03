10 dicas para reduzir o estresse e melhorar a saúde do coração

Reprodução/Twitter @DaveAtherton20 De acordo com a imprensa local, tiroteio deixou ao menos 7 pessoas mortas





Um ataque a tiros ocntra uma igreja localizada na cidade de Hamburgo, na Alemanha , deixou ao menos sete pessoas mortas na noite desta quinta-feira (9), de acordo com a imprensa local.

Segundo a polícia de Hamburgo, o tiroteio ocorreu no bairro de Groß Borstel e, além das vítimas fatais, diversas pessoas ficaram “gravemente feridas”. Ainda não há informações sobre as motivações do ataque.

“De acordo com as primeiras constatações, os tiros foram disparados em uma igreja na rua Deelböge no distrito Groß Borstel. Várias pessoas ficaram gravemente feridas, algumas até fatalmente. Estamos no local com um grande contingente de forças”, informou inicialmente a polícia.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023





Na sequência, foi informado que as investigações em busca dos autores do ataque se estenderam ao bairro de Alsterdorf. O local alvo dos tiros foi um centro religioso para Testemunhas de Jeová. A ação teve início por volta das 21h (horário local).





O prefeito de Hamburgo, Peter Tschentscher, usou as suas redes sociais para prestar condolências às famílias das vítimas fatais e também para afirmar que as forças de segurança estão trabalhando para identificar os autores do ataque.

“Os relatos de Alsterdorf/Groß Borstel são chocantes. Minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas. Os serviços de emergência estão trabalhando intensamente para rastrear o (s) agressor (es) e esclarecer os antecedentes”, publicou.

Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung des / der Täter & der Aufklärung der Hintergründe. Bitte beachten Sie die Hinweise der @PolizeiHamburg . https://t.co/38UcdguLzH — Peter Tschentscher (@TschenPe) March 9, 2023





Fonte: IG Mundo