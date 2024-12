10º BPM – POLÍCIA MILITAR CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO EM ROLIM DE MOURA E PARECIS

Um homem, de 46 anos, foi detido pela Polícia Militar na tarde de sábado, 21, após ameaçar com uma faca, um passageiro no terminal rodoviário em Ariquemes e representar risco as demais pessoas no local. O suspeito apresentava sinais de embriaguez.

Imediatamente, ao tomar conhecimento do fato, os policiais militares estiveram no terminal rodoviário e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, a faca foi encontrada em posse do homem e constatado que ele representava risco as pessoas presentes, pois além de portar arma branca ele também apresentava sinais de embriaguez.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da comunidade na identificação de situações de risco. A intervenção policial permitiu o restabelecimento da ordem pública e a preservação da integridade física dos cidadãos que transitavam pelo local.

Texto: P-5 do 7º BPM / cabo PM Dos Anjos

Fonte e foto: Boletim de ocorrência

Fonte: PM RO