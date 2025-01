10º BPM – POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA INTENSIFICA AÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FIM DE ANO

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do 10º Batalhão de Polícia Militar, registrou diversas ocorrências nos últimos dias do ano de 2024 e início de 2025, resultado de ações intensificadas para garantir a segurança da população durante as festividades de Fim de Ano.

No dia 30 de dezembro, em Nova Brasilândia D’Oeste, uma equipe da Polícia Militar foi acionada após uma denúncia sobre a presença de uma arma de fogo em via pública. No local, foi encontrada uma arma calibre .38 com cinco munições intactas. O objeto foi apreendido e apresentado na UNISP local.

Ainda no mesmo dia, em Alta Floresta d’Oeste, uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil culminou na prisão de duas pessoas que possuíam mandados de prisão em aberto.

Já no primeiro dia de 2025, em Rolim de Moura, uma guarnição da Polícia Militar localizou uma motoneta com restrição de furto. O veículo foi encontrado abandonado em um terreno vazio. No mesmo dia, outra equipe da Polícia Militar, durante averiguação, localizou uma motocicleta com registro de furto, estacionada em um quintal aberto. Em contato com os residentes da propriedade, um dos indivíduos admitiu ser o responsável pela posse do veículo e foi detido. Ambos os veículos foram apresentados na UNISP local, mediante registro das ocorrências.

Já o policiamento da virada de ano (réveillon) na área do 10º BPM transcorreu dentro da normalidade.

Texto: P5 do 10º BPM.

Fonte: Boletim de Ocorrência.

Fonte: PM RO