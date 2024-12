10º BPM – POLÍCIA MILITAR RECUPERA MOTOCICLETA EM OCORRÊNCIA DE RECEPTAÇÃO EM ALTA FLORESTA D’OESTE

Na última quarta-feira (18), uma ação da Polícia Militar de Rondônia resultou na recuperação de uma motocicleta suspeita de ser produto de roubo ou furto, no município de Alta Floresta d’Oeste.

A ação teve início após uma denúncia anônima, que relatava a presença de um veículo em condições suspeitas em uma residência na área urbana da cidade. Com base na informação, uma equipe da polícia militar foi deslocada ao local indicado, onde os policiais militares realizaram contato com o morador.

Durante a vistoria, foi encontrada uma motocicleta sem placa de identificação, com adulterações na numeração do chassi e sem registro da numeração do motor no sistema.

Ao ser questionado sobre a procedência do veículo, o morador afirmou tê-lo adquirido de um indivíduo conhecido apenas por um apelido, e que segundo ele, a compra foi feita em dinheiro por um valor muito abaixo do mercado. Apesar de alegar desconhecimento sobre a origem ilícita da motocicleta, as circunstâncias do negócio levantaram suspeitas de receptação.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Texto: P5 do 10º BPM.

