10º BPM – POLÍCIA MILITAR RECUPERA MOTOCICLETA FURTADA E APREENDE OBJETOS EM ALTA FLORESTA D’OESTE

Na última sexta-feira (13), a Polícia Militar de Rondônia recuperou uma motocicleta furtada em uma operação que envolveu buscas em uma área de mata e em uma residência no município de Alta Floresta d’Oeste.

A ocorrência começou quando um Policial Militar, que estava de folga, identificou um suspeito conduzindo uma motocicleta com características semelhantes às de um veículo furtado na noite anterior. Ao perceber a presença do policial militar, o condutor abandonou a moto e empreendeu fuga a pé, entrando em uma área de mata.

Imediatamente, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para iniciar diligências no local. Durante as buscas no percurso feito pelo suspeito, os policiais localizaram alguns objetos abandonados, como um capacete com adesivos e um calçado. Apesar do auxílio de uma viatura nas diligências, o suspeito não foi encontrado.

Posteriormente, a equipe policial dirigiu-se à residência do suspeito, levando a motocicleta recuperada. No local, o pai do suspeito confirmou que o veículo estava sob a posse de seu filho. Tanto os itens encontrados quanto a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Texto: P5 do 10º BPM.

Fonte: Boletim de Ocorrência.

Fonte: PM RO