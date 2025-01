10º BPM – POLÍCIA MILITAR RECUPERA MOTOCICLETA FURTADA EM ROLIM DE MOURA

A Policia Militar do estado de Rondônia realizou na última segunda-feira, 06, uma abordagem que resultou na prisão de um suspeito, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de munições. O caso ocorreu após os policiais avistarem o indivíduo tentando esconder uma sacola plástica na base de um poste de iluminação pública, em uma área conhecida pela prática de comércio de entorpecentes em Ariquemes.

Em patrulhamento pelo bairro no Setor 02, a guarnição do PATAMO avistou um individuo tentando esconder uma sacola plástica em um poste iluminação isto que chamou atenção dos policiais. Ao verificar o conteúdo da sacola, os policiais encontraram substâncias análogas à maconha, já embaladas para venda. Durante a busca pessoal, foram localizados com o suspeito R$ 125,70 em espécie, sem justificativa de origem, e uma porção de substância branca aparentando ser cocaína, também em embalagem típica de comercialização.

Em uma conversa com o elemento ele confessou existência de mais drogas em sua residência, no Setor 08. No local, a equipe foi recebida por sua companheira que autorizou a entrada dos policiais. Inicialmente, ela tentou entregar uma pequena porção de droga, mas, após buscas, foram encontrados aproximadamente 383,8 gramas de substância semelhante à maconha, embaladas para armazenamento, além de cinco munições calibre .28 intactas.

Além das substâncias ilícitas e munições, os policiais apreenderam três balanças de precisão, sacolas utilizadas para embalar drogas, dois celulares, uma corrente com pingente e um relógio de pulso.

Diante dos fatos o suspeito foi conduzido a Unisp juntamente com todo o material apreendido para as devidas medidas cabíveis.

Texto: P-5 do 7º BPM / PVSA Letícia

Fonte e fotos: Boletim de Ocorrência

Fonte: PM RO