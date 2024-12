10º BPM – POLÍCIA MILITAR RECUPERA MOTONETA FURTADA EM ALTA ALEGRE DOS PARECIS

A Polícia Militar Ambiental, em parceria com a SEDAM, realizou ações de fiscalização fluvial na Bacia Hidrográfica do Guaporé entre os dias 19 e 23 de dezembro de 2024. Durante a operação, no município de Costa Marques, foi identificado um ponto de descarte irregular de resíduos sólidos, gerando sérios riscos ambientais.

A ação ocorreu após denúncia formalizada junto ao Ministério Público de Rondônia. No dia 20 de dezembro, a equipe deslocou-se até o local indicado, próximo à CAERD, onde constatou o acúmulo de carapaças de quelônios, restos metálicos, carcaças bovinas, sacos plásticos e outros materiais. Este descarte irregular, supostamente realizado por moradores, preocupava pela possibilidade de os resíduos atingirem o rio em caso de enchentes.

Para investigar e solucionar o problema, foram realizadas rondas para identificar os responsáveis, e a prefeitura local foi notificada. Em resposta, o Secretário de Meio Ambiente do município negou o envolvimento de veículos públicos no descarte, mas reconheceu que a área já havia sido utilizada pela prefeitura para remoção de cascalho, em conformidade com normas de licenciamento.

A Polícia Militar Ambiental notificou a Prefeitura para que esta realizasse a limpeza do local, ação que foi cumprida de forma imediatamente, além da limpeza fou solicitada para que a prefeitura esclarecesse o destino dos resíduos sólidos gerados na cidade e prevenisse futuros descartes inadequados.

A operação reafirma o compromisso da Polícia Militar Ambiental de Rondônia na preservação do meio ambiente e na proteção dos recursos naturais. Ações como esta são essenciais para garantir a sustentabilidade e a qualidade de vida das comunidades locais. A PMRO segue vigilante e atuante, combatendo crimes ambientais e promovendo a conscientização sobre a preservação ambiental em todo o estado.



Foto: Descarte irregular de lixo



Foto: Carapaça descartada.



Foto: Limpeza da área usada para descarte irregular.

Fonte: PM RO