10º BPM – PROJETO “NATAL SOLIDÁRIO – ADOTE UMA CARTINHA”

O 10º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com forças de segurança e comunidade, realizaram neste final de semana as entregas de presentes do projeto “Natal Solidário – Adote uma Cartinha” em Rolim de Moura.

O projeto social “Natal Solidário – Adote uma cartinha”, é uma campanha que vem sendo desenvolvida há vários anos pelo 10° Batalhão de Polícia Militar, já fazendo parte do seu calendário de atividades e neste ano uniu forças com outras instituições de segurança pública com o principal objetivo em realizar os sonhos das crianças no Natal. Neste sentido, o natal solidário 2024, contou com várias parcerias como, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnico Científica, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Detran, escola Dionísio Quintino, empresas e comunidade do município de Rolim de Moura.

Agradecemos a todos que colaboraram com doações de presentes, doces, balas e com seu precioso tempo. Mais um ano a solidariedade de todos fez a magia do natal acontecer.

Texto: Núcleo de Atividades Sociais (NAS) do 10º BPM.

Fotos: Arquivo Pessoal.

Fonte: PM RO