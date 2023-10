12 DE OUTUBRO Prefeitura prepara programação especial para o Dia das Crianças

Evento aberto ao público terá o sorteio de milhares de bicicletas

A Prefeitura de Porto Velho prepara uma programação especial para o Dia das Crianças. O evento no próximo dia 12 de outubro será realizado na avenida Santos Dumont, nova via que o executivo municipal construiu para melhorar a mobilidade urbana na zona Norte da capital, e que será palco para grandes eventos.

Além da inauguração da via, a partir das 16 horas o público poderá conferir as atrações musicais programadas pela Funcultural, assim como apresentações de artes circenses para as crianças, contando com Bozó e Lelé e Kira Garcêz.

Durante o evento, haverá o sorteio de milhares de bicicletas para as crianças, ação promovida desde o início da gestão pela primeira-dama do município, Ieda Chaves. Serão entregues aproximadamente 15 mil pulseiras para concorrer aos sorteios.

A criançada poderá brincar com pula pula e brinquedos infláveis, todos com acompanhamento de monitores. “Temos certeza que será um grande evento, um dia muito bonito para celebrarmos a alegria e felicidade das crianças. Convido a todas as famílias a virem com a gente nessa grande festa”, convida o prefeito Hildon Chaves.

TRANSPORTE GRATUITO

No dia do evento haverá transporte público gratuito saindo de todos os terminais das linhas já existentes. Esses ônibus começam a funcionar a partir das 14h e seguem atendendo até às 21h do mesmo dia. Os veículos estarão devidamente identificados para facilitar o acesso do público.

A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) irá trabalhar com agentes para organizar o fluxo de veículos da região, além do trabalho lúdico voltado às crianças com a educação de trânsito.

SERVIÇOS

O público presente também poderá contar com serviços de diversas pastas municipais, a exemplo de atendimentos de saúde, oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o projeto Rua de Lazer, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), levando diversas recreações às crianças, além da participação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) com o projeto Giro Empreendedor, que fomenta a renda de micro e pequenos empreendedores com a comercialização de artesanatos, roupas, acessórios, alimentos, entre outros.

APOIO

A Secretaria Municipal de Obras (Semob) trabalha na conclusão das aberturas das avenidas Santos Dumont e Décio Bueno, na zona Norte de porto Velho, a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) instala a iluminação de LED nas novas avenidas, enquanto a Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) irá cuidar da limpeza do local.

A Base Aérea de Porto Velho, a 17º Brigada de Infantaria de Selva, junto com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros Militar também vão dar apoio na segurança do evento, assim como expor equipamentos e artefatos das corporações.

Texto: SMC

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO