12 DE OUTUBROFesta de Dia das Crianças da Prefeitura começa às 16h na Avenida Santos Dumont

Alfabetiza Porto Velho já atende 15 mil crianças das zonas urbana e rural

Na educação, é importante que já nos primeiros passos as crianças possam ser acolhidas pelo ensino infantil, momento importante para a formação física, cognitiva, comportamental e afetiva, impactando diretamente na fase adulta. É um ambiente saudável e adequado para garantir as experiências e o conhecimento adequados para esta tenra fase da vida.

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem atuado para ampliar e fortalecer a educação infantil, que vai dos 11 meses até os 5 anos, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento que define o conjunto de aprendizagens para todos os alunos.

“É um desafio enorme fazer educação infantil, mas estamos avançando e buscando sempre ampliar o número de vagas e ofertar um atendimento diferenciado, especial, por entendermos que essa é uma tarefa fundamental na formação dos futuros cidadãos da nossa capital”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

EXEMPLO

Um belo exemplo desse trabalho de educação infantil na capital é desenvolvido pela Escola Municipal de Educação Infantil Odília Pereira de Oliveira Unidade II, localizada no bairro Rio Madeira. São 318 alunos atendidos em salas especiais, inclusive com banheiro e fraldário para atender os menores.

A secretária municipal de Educação, Gláucia Negreiros, reforçou que “a Prefeitura, por determinação do prefeito Hildon Chaves, tem se empenhado em oferecer espaços de qualidade para acolher os alunos e professores, temos programas e projetos de estímulo ao processo de aprendizagem e o desempenho nas recentes avaliações de ensino comprovam que estamos no caminho certo”.

Já a diretora da Escola Odília, Joelza Pedroza, ressaltou que “a educação infantil é muito importante. Ela permite que as crianças se desenvolvam, cresçam com autonomia para adquirir as competências e habilidades que irão precisar no futuro. A gente prepara a criança para o ensino fundamental, com uma base sólida para que possam progredir nos estudos”.

A escola ficou fechada por um tempo, sendo totalmente reformada pela gestão municipal, e entregue à população há cerca de um ano e meio. “Temos ainda a educação especial, promovendo a inclusão. Não apenas matricular os alunos, mas oferecer uma prática pedagógica diferenciada, adequada à realidade de cada um. São muitos desafios, mas estamos vencendo”, completou a diretora.

RECONHECIMENTO

Edite Andrade, de 55 anos, leva a filha Laura Andrade para a Escola Odília diariamente, satisfeita com a acolhida e com o desenvolvimento que tem proporcionado à criança. “Eu penso que se a criança tem uma iniciação em uma boa escola, que traz a segurança, que estimula a aprender, a crescer, é fundamental. A minha filha, quando não pode vir, fica preocupada, pois é um ambiente maravilhoso. As crianças são bem assistidas e se sentem em casa. É muito bom para o desenvolvimento dela. É um privilégio, é uma escola pública modelo e que nos deixa tranquilos e felizes”.

TRILHOS DA INFÂNCIA

Recentemente, a educação infantil teve mais um reforço após o prefeito assinar o termo de compromisso de implantar o “Trilhos da Infância”, que tem como objetivo a promoção do desenvolvimento integral das crianças, garantindo o direito à educação, saúde, convivência familiar e comunitária. O público-alvo são as escolas de educação infantil, desde as creches, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 e 5 anos.

“Temos uma demanda muito grande na primeira infância, nas creches, e a construção é demorada e complexa. Conhecemos a experiência do município de São Paulo, e por esse modelo, vamos buscar parceiros, as escolas privadas, para oferecer 800 vagas já em 2024, na primeira infância. Se fossemos construir, teríamos uma demora enorme. A ideia é aplicar esse modelo paulistano, adequando à nossa realidade, para que possamos dar um salto de qualidade na educação infantil”, disse o prefeito.

ALFABETIZA PORTO VELHO

Em 2021 foi implantado o Alfabetiza Porto Velho, com o objetivo de alfabetizar todas as crianças da rede municipal de ensino até o 3º ano do fundamental. O programa é uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, com apoio direto do então presidente da Corte, conselheiro Paulo Cury Neto.

A secretária Gláucia Negreiros informou que “são mais de 15 mil estudantes, das zonas urbana e rural, com cerca de 700 profissionais envolvidos nesse projeto Alfabetiza Porto Velho. Os reflexos positivos mostram que está dando certo. Com a criança indo para a escola e aprendendo no tempo correto”.

Ela ressalta ainda que “o Avalia Porto Velho já mostrou essa evolução, além do monitoramento mensal, que ocorre em parceria com o TCE, também a avaliação do Saero comprovou a melhoria significativa na educação em Porto Velho, identificando que das dez melhores escolas de Rondônia, oito são da capital. Demonstram que as nossas crianças estão progredindo e aprendendo”.

A meta é alfabetizar 85% das crianças até o final do 1º ano; alfabetizar 100% dos alunos até o final do 2º ano e promover a ampliação da leitura e compreensão de textos de todos os alunos do 3º ano do ensino fundamental.

ESCOLA ANTÔNIO FERREIRA

A diretora da Escola Antônio Ferreira, Andrea Batista, ressaltou que o Alfabetiza Brasil, implantado na unidade escolar há três anos, tem gerado bons frutos. “O trabalho desenvolvido por nossos profissionais, em conjunto com a Semed, com treinamento e qualificação, e o comprometimento dos servidores, tem dado excelentes resultados. As crianças têm todo o suporte, inclusive com uma sala de reforço para atender os que estão com dificuldades em leitura, onde trabalham individualmente”, informou.

A secretária da Semed pontuou que “a Escola Antonio Ferreira tem um dos melhores resultados do Ideb, mostrando que um grupo de profissionais comprometidos e qualificados, aliado a um bom planejamento, trazem resultados. No início de 2022, apenas 13% dos alunos estavam alfabetizados, do 1º ao 3º ano. Com o Alfabetiza Porto Velho, numa parceria com o TCE, finalizamos com 90% do 1º ao 3º ano alfabetizados. Isso demonstra que, com a dedicação de servidores, a gente consegue entregar alunos alfabetizados no tempo certo”.

A Antônio Ferreira atende 520 estudantes do 1º ao 5º ano e ostenta excelentes avaliações. Entre as séries do 2º, 3º e 4º anos, no Avalia Porto Velho, a média obtida pelos alunos foi de 9,6. Entre os alunos do 4º e 5º anos, a média foi de 7,6.

“Na avaliação do Saero, com escolas de todo o Estado, o nosso 2º ano obteve a segunda melhor nota do Estado inteiro, com direito a uma placa em reconhecimento do TCE. Nesse sentido, o Alfabetiza Porto Velho é primordial para garantir esse desempenho. Dando o apoio e o suporte aos profissionais para um melhor aproveitamento dos nossos alunos”.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO