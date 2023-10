Evento contará com recreação, animação de palhaços, sorteio de bicicletas e outras atrações

O projeto Rua de Lazer também estará presente nesta quinta-feira (12), na avenida Santos Dumont, próximo à passarela do Espaço Alternativo de Porto Velho, onde famílias de diferentes pontos da capital se reunirão para a tradicional festa do Dia das Crianças, realizada pela Prefeitura de Porto Velho.

O evento começa a partir das 16h, e a população poderá conferir as atrações musicais programadas, assim como apresentações de artes circenses para as crianças, contando com Bozó e Lelé e Kira Garcêz. Em uma festa especial como essa, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) não poderia ficar de fora, e leva o projeto Rua de Lazer com diversas brincadeiras, recreação e atividades esportivas para a população. Entre as atividades ofertadas haverá pula-pula, pebolim, pintura facial, corrida de saco, pula corda, basquete, ping-pong, futebol de travinha, desenho no papel e muitas outras opções que deixaram a tarde ainda mais alegre.

E além da recreação da Rua de Lazer, durante o evento, haverá sorteio de bicicletas para as crianças, ação promovida desde o início da gestão pela primeira-dama do município, Ieda Chaves. Serão entregues, aproximadamente, 15 mil pulseiras para concorrer aos sorteios.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, uma data especial para as crianças, tem que ser comemorada da melhor forma e ainda com diversas opções de lazer. “Estamos felizes em poder participar desse evento tão lindo. E o projeto Rua de Lazer está pronto para proporcionar às famílias momentos de alegria e confraternização. Aproveito e faço o convite para todos participarem junto com a gente, a partir das 16h”, finaliza a secretária.

Vale lembrar que no dia do evento haverá transporte público gratuito saindo de todos os terminais das linhas já existentes. Esses ônibus começam a funcionar a partir das 14h e

seguem atendendo até as 22h do mesmo dia.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO