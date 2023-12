1ª Turma Recursal dos Juizados inicia uso da linguagem simples em julgamentos

Na última sessão realizada pela 1ªTurma Recursal, a qual analisa os recursos das decisões dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública em Rondônia, dez processos em julgamento foram apresentados em Linguagem Simples, que é uma forma de comunicação que visa facilitar a compreensão do texto jurídico.

O relator de tais processos foi o juiz Jorge Luiz Gurgel do Amaral, que é titular da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais e membro da Plain Language Association International – PLAIN. No último mês de setembro, o magistrado participou da Conferência Internacional da entidade ocorrida em Buenos Aires.

O tema é objeto de pesquisa do magistrado desde 2017 no âmbito do mestrado interdisciplinar oferecido pela Emeron/Unir. No momento cursa o doutorado, junto ao IDP em Brasília, no qual também explora o tema.

A Recomendação n° 144 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, publicada em 1° de setembro deste ano, orienta os juízos, tribunais e conselhos a utilizarem uma linguagem simples, clara e acessível.

“Na próxima segunda o Ministro Barroso vai lançar o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, por isso já me adiantei, colocando em prática em nossos processos”, ressaltou o magistrado.

A Corregedoria-Geral da Justiça também recomenda o uso da linguagem simples, mantendo uma comissão para o estudo e implementações de parâmetros a serem adotados no Judiciáro de RO.

