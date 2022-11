1º Canoar de jornalismo a partir de hoje na Escola do Legislativo

Em relação ao vídeo publicado nas redes sociais, por um internauta ainda não identificado, de suposta origem do Rio de Janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, repudia veementemente a fala criminosa, preconceituosa, discriminatória e xenófoba.

Rondônia e seu povo merecem o respeito de todos os demais brasileiros. Aliás, aqui para Rondônia vieram brasileiros dos quatro cantos do país e aqui fincaram raízes, construíram suas vidas, contribuindo para tornar o Estado, um dos mais jovens, mas dos mais pujantes economicamente, graças à força do setor produtivo e do trabalho de sua gente.

Vivemos em um país democrático e o povo rondoniense pode escolher votar no presidente que quiser, no representante que quiser, sem que para isso precise dar satisfações aos demais brasileiros. Assim é a democracia! Classificar a nós rondonienses com palavras preconceituosas, apenas pela maioria ter escolhido votar no atual presidente Jair Bolsonaro, é uma situação inaceitável.

Talvez o cidadão não saiba que Rondônia gera energia para o Brasil, nas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. E a maior parte dessa energia gerada aqui é consumida no Sudeste, exatamente a região aonde fica o Rio de Janeiro. Temos uma das maiores reservas florestais da Amazônia, contribuindo decisivamente para o equilíbrio ambiental. Mesmo assim, temos uma agropecuária forte e crescente, que alimenta brasileiros e pessoas de outros países!

Não somos maiores, nem menores, do que ninguém! Mas, somos honrados, trabalhadores, dignos e com amor ao Brasil, à família, acreditando no trabalho para a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos.

Não cabem mais pensamentos mesquinhos e discriminatórios. Somos uma grande mistura de raças que formam o nosso amado Brasil, mas cada um com a sua importância no mosaico social que nos torna uma das mais miscigenada incrível nação!

Aproveito para sugerir que o homem que proferiu as ofensas gratuitas venha conhecer Rondônia e se encantar com as nossas florestas preservadas, com o nosso tambaqui, com o tacacá, nosso açaí e pirarucu. Recomendo ainda percorrer nossos rios fartos de peixes, para a pesca esportiva, e também conhecer o Forte Príncipe da Beira, entre tantos outros atrativos, sendo o maior deles o acolhimento caloroso do nosso amado povo rondoniense!

Somos um só Brasil. De todos os brasileiros!

Deputado Alex Redano

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia