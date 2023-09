1º DE SETEMBRONo Dia do Profissional de Educação Física, conheça a trajetória inspiradora da professora Alda Cristina

Participação conta como mais uma missão para a conquista do Selo Unicef

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, participou na quinta-feira (31), no município de Pimenta Bueno, do 1º Encontro Estadual da Primeira Infância: Criança Prioridade Absoluta. A realização do encontro é uma parceria do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e a Prefeitura de Pimenta Bueno.

A técnica da Semasf, Marina Falcão, articuladora do Selo Unicef do município de Porto Velho, participou do evento, sendo mais uma missão para a conquista do Selo Unicef para o município de Porto Velho. O Selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. Ao aderir ao Selo Unicef, o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.

ENCONTRO ESTADUAL

Encontro Estadual teve como foco, a fase da vida que vai da gestação aos 6 anos de idade, conforme a Lei Federal nº 13.257/2016, que estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano.

Entre os temas abordados, estavam “A Importância do Investimento na Primeira Infância”, com a doutora em Psicologia do Desenvolvimento e Educação pela Universidade de Toronto (Canadá), Alessandra Schneider; “Como investir na Primeira Infância? – Governança Colaborativa para a Primeira Infância”, com Fernando Abrucio, graduado em Ciências Sociais, doutor em Ciências Políticas, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas; “Plano Municipal pela Primeira Infância”, com a fonoaudióloga Dagmar de Andrade, mestre em Saúde Coletiva e coordenadora do Programa Mais Infância Ceará.

“O 1º Encontro Estadual da Primeira Infância: Criança Prioridade Absoluta teve por objetivo reunir gestores e técnicos para dialogar sobre a importância da primeira infância em nosso Estado e as estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais e integradas”, informou Marina Falcão.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO