28 anos do ET de Varginha: escritor relembra aparições em lançamento

O encontro de bichos de estimação ocorrerá no feriado do dia 24 de janeiro no Espaço Alternativo

O MOVIMENTO DOS DEPRESSIVOS CONHECIDOS (MDC) – O AMOR CURANDO A ALMA! fará uma série de eventos para celebrar o corrente mês de janeiro. Os eventos marcarão a relevância do cuidado com a saúde mental e emocional (JANEIRO BRANCO) e servirão para comemorar, sobretudo, o primeiro ano de aniversário de criação e instalação do MDC.

O primeiro dos eventos terá lugar no dia 24 de janeiro, 17 horas, no Espaço Alternativo. Nesse dia o movimento estará comemorando o seu primeiro ano de criação e o evento escolhido buscará reunir muitas pessoas e seus respectivos animais de estimação. A intenção é realçar o tanto que o singelo fato de possuir e cuidar de um animal de estimação pode ajudar na luta contra a depressão e outras doenças da alma.

O MDC está em busca de parcerias para a realização do evento e já pode informar serão várias atrações neste dia, inclusive o sorteio de brindes, exibição de animais etc. Você que possui seu gato, cachorro, hamster, peixe, ave de estimação ou qualquer outro animal doméstico, organize-se de uma vez para participar.

Os PROPRIETÁRIOS DE PET SHOPS ou QUAISQUER OUTRAS PESSOAS QUE QUEIRAM AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO podem mandar uma singela mensagem de WhatsApp para o celular (69) 9 8438-5550.

Para o Procurador da República e Idealizador do MDC, Reginaldo Trindade, todos os eventos que serão realizados neste tão abençoado e simbólico mês, inclusive um Café da Manhã com Políticos e um Evento Simbólico na Ponte, estão sendo pensados para prosseguir no processo de esclarecimento da sociedade acerca da gravidade da depressão, doença que vem matando cerca de um milhão de pessoas em todo o mundo por ano.

ENTENDA O QUE É O MDC. O MOVIMENTO DOS DEPRESSIVOS CONHECIDOS (MDC) – O AMOR CURANDO A ALMA! é um esforço que já congrega centenas de pessoas. Ele parte da premissa de que a sociedade trata muito mal a depressão, enxergando-a como frescura, preguiça, falta de Deus, quando, na verdade a depressão é uma doença e uma mais maiores causas de mortalidade (pelo suicídio) em todas as faixas etárias.

O MDC possui tríplice objetivo: esclarecer a sociedade; combater o preconceito, visto não só sob o prisma da sociedade, mas, também, debaixo da perspectiva de cada adoecido, para que cada pessoa possa ter a confiança e tranquilidade de assumir sua condição, até porque isso é muito libertador. Finalmente, o terceiro objetivo do MDC é ajudar, o máximo que for possível, com a ajuda de Deus, as pessoas que tanto têm sofrido com depressão e outras doenças da alma.

Se você precisa de ajuda, talvez nós possamos socorrê-lo. Se você quer nos ajudar, com certeza poderá fazê-lo. Para ajudar e/ou ser ajudado, mande uma singela mensagem de WhatsApp para o celular (69) 9 8438-5550. Venha fazer parte do movimento que vai tomar conta de Porto Velho, do interior do Estado e, se Deus quiser (e ele vai querer, até porque o movimento é dEle!), de outros estados da federação e mesmo do exterior!

FONTE: Grupo de Mídia e Marketing do MDC

Compartilhe isso:

Publicar