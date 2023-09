2ª Vara Cível de Ariquemes promove audiências concentradas para reavaliar medidas socioeducativas de internação 

Balanço inclui atividades desenvolvidas junto à comunidade

O Núcleo Psicossocial de Apoio às Mulheres, do Poder Judiciário de Rondônia, fez um balanço das ações desenvolvidas no mês de agosto, marcado pela conscientização sobre a violência contra a mulher. Além das ações institucionais realizadas durante o ano, o núcleo promoveu junto à comunidade webnário e oficina para divulgação e sensibilização para prevenção da violência contra às mulheres.

As ações de prevenção conduzidas pelo TJRO têm sido um esforço colaborativo que envolve magistrados(as), psicólogos(as), assistentes sociais e outros(as) profissionais qualificados(as). O Núcleo Psicossocial, criado com o objetivo de proporcionar um suporte mais abrangente às vítimas de violência doméstica, tem sido uma peça-chave nesse processo.

Entre as ações desenvolvidas no mês de agosto, está o projeto “Abraço na comunidade”, uma iniciativa que desenvolve trabalhos de divulgação, sensibilização e prevenção sobre Violência contra Mulheres em comunidades. A oficina sobre “Intervenções em Violência de Gênero para profissionais de psicologia” foi direcionada aos acadêmicos da Faculdade Unisapiens e um webnário sobre conscientização sobre o tema foi feito em cooperação à Universidade Federal de Rondônia.

“Ao disseminarmos informações sobre a violência doméstica contra mulheres, estamos quebrando o ciclo de silêncio e estigma que frequentemente a envolve. Isso encoraja as vítimas a buscar ajuda e apoio, sabendo que não estão sozinhas e que não há vergonha em pedir auxílio. É um esforço conjunto que deve ser apoiado e fortalecido por todos”, ressaltou a coordenadora do Nups, a assistente social Alline Sarges.

Cine-Reflexão

A exibição de filmes com realização de debates sobre o tema, o cine-reflexão, também compôs a programação. O objetivo é promover percepções sobre padrões de comportamentos, naturalizados no cotidiano, por estarem completamente imersos no modelo social de uma masculinidade tóxica. O trabalho desenvolvido proporciona aos participantes um “olhar de fora” que possibilita refletir sobre suas ações, valores e crenças. Oportunidade de conscientização e autoresponsabilização pelos atos cometidos, bem como, elaboração de estratégias saudáveis na resolução de conflitos em seus relacionamentos.

O cine-reflexão é uma ação desenvolvida no Programa Abraço na Semana da Justiça pela Paz em Casa, ação coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, com todos os tribunais estaduais, nos meses de março, agosto e novembro.

Foram realizadas quatro sessões de filmes que abordam o tema sobre violência doméstica, seguidos de debate promovido pelos profissionais do Núcleo aos homens autores de violência, e, em outra data, às mulheres vítimas. O trabalho desenvolvido teve duração de quatro horas, cada sessão.

Conheça o Projeto Abraço

