3° IDADE Saúde realiza seminário para qualificar Agentes Comunitários de Saúde no atendimento das necessidades da pessoa idosa

Evento acontece nesta terça-feira (31), a partir das 8h, no Teatro Palácio das Artes

Acontece nesta terça-feira (31), das 8h às 16h, o Seminário de Comunicação Assertiva Centrada na Pessoa Idosa. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), é voltado para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Porto Velho e ocorre no Teatro Palácio das Artes.

Cleide Davy, subgerente do Núcleo da Pessoa Idosa no Departamento de Atenção Básica (DAB) da Semusa, ressalta que os profissionais da saúde precisam ter no escopo de sua atuação competências e habilidades voltadas à prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde do idoso, assim como estratégias de identificação de fatores de risco e de proteção, frente à essa população.

“Esse encontro tem o intuito de qualificar os agentes comunitários de saúde, que são os porta-vozes das necessidades de saúde da população, que possuem vasto conhecimento dos determinantes sociais e ambientais envolvidos no processo saúde/doença e que constituem um vínculo importante da comunidade. Além disso, por estarem mais perto da população, são agentes facilitadores de algumas estratégias de saúde, como a utilização da caderneta de saúde da pessoa idosa, instrumento que auxilia no manejo da saúde e qualifica a atenção”.

Outro ponto fundamental que será trabalhado durante o seminário é sobre o correto preenchimento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, instrumento de apoio no atendimento e onde se registra os dados de saúde da pessoa idosa. Todas as unidades de saúde disponibilizam a caderneta ao público-alvo.

Cleide Davy explica que a caderneta ajuda a aprimorar o acompanhamento das condições de saúde do idoso, uma vez que nela constam informações importantes como calendário de vacinação, prevenção de quedas, sexualidade, atividades da vida diária, uso correto de medicamentos, além das avaliações do quadro clínico, funcional e psicossocial da pessoa idosa e muito mais.

“Ali está toda uma avaliação para manutenção e melhoria de sua capacidade funcional, que é muito importante para um envelhecimento saudável. Por isso, é tão importante que o usuário, e principalmente, nossos profissionais de saúde, familiares e cuidadores zelem pelo preenchimento da Caderneta sempre que ocorra um atendimento, seja em um serviço de saúde ou em visita domiciliar”, afirmou a subgerente.

O Seminário vai oferecer uma vasta programação com discussões sobre temáticas importantes, mas também oferecendo atrativos culturais como apresentações de dança e peça teatral, focadas no tema principal do encontro, que é a pessoa idosa.

PROGRAMAÇÃO

8h – Acolhimento e credenciamento

8h30 – Abertura

9h – Apresentação do grupo de carimbó do Sesc 3ª idade

9h15 – Teatro Comunicação Assertiva – Acadêmicos da Unir

9h45 – Intervalo

10h10 – Roda de Conversa sobre Prevenção de QuedasAlzheimer na APS

10h50 – Roda de Conversa sobre Saúde Mental da Pessoa Idosa

11h25 – Abertura para perguntas

11h55 – 13h Intervalo para almoço

13h – Apresentação de dança mexicana

13h10 – Roda de Conversa sobre Violência contra a pessoa idosa

13h25 – Pergunta à mesa

13h45 – Mesa Redonda: Atribuição dos profissionais da APS na saúde da pessoa Idosa voltada ao ACS; A Importância do uso da caderneta da pessoa idosa para acompanhamento na APS; Síndrome de fragilidade da pessoa idosa, medidas não farmacológicas; Mudanças preventivas ambientais;

14h45 – Perguntas à mesa

15h – Dinâmica Corporal, exercício na cadeira e experiência exitosa

15h30 – Encerramento.

Texto: Semusa

Foto: Ricardo Farias/ Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO