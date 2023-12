3° maior produtor de leite do Brasil, Espírito Santo discute problemas

O Espírito Santo, terceiro maior produtor de leite do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem enfrentado desafios com uma queda na produção leiteira e uma capacidade industrial subutilizada.

Com uma produção de aproximadamente um milhão de litros de leite por dia, o estado gera uma receita anual de cerca de R$ 750 milhões para 15 mil produtores,

Para discutir a situação o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) apresentou seus programas e projetos voltados para a bovinocultura de leite em um workshop de integração.

O evento ocorreu na Sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Leite) em Juiz de Fora, Minas Gerais, reunindo discussões sobre novos caminhos e compartilhamento de experiências.

Durante o encontro, foram abordadas as perspectivas do mercado para a agricultura familiar, detalhes sobre Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER Digital) e o Hub Virtual de Bovinocultura de Leite. Além disso, houve planejamento de ações para 2024 entre instituições públicas de ATER e a Embrapa Gado de Leite.

O extensionista do Incaper, Bernardo Lima Bento de Mello, apresentou programas e projetos voltados à bovinocultura de leite, destacando a parceria estabelecida com a Embrapa Gado de Leite desde 2018.

Entre as linhas de pesquisa e projetos, estão questões de nutrição de ruminantes, forragicultura, sistemas integrados de produção, melhoria do rebanho e recuperação de pastagens degradadas, entre outros aspectos que visam o desenvolvimento da atividade.

Bernardo Lima ressaltou a importância de enfrentar desafios como qualificação da mão de obra, produção de alimentos para os animais, sucessão familiar e recuperação de áreas degradadas para reverter esse cenário.

O Projeto de Fomento da Bovinocultura Sustentável foi abordado no evento, visando fortalecer a cadeia produtiva da pecuária bovina. O objetivo é elevar a qualidade dos produtos, aumentar a produtividade e renda dos produtores, investindo em melhorias estruturais, capacitação e acesso a animais melhoradores.

O workshop faz parte do plano de cooperação técnica entre a Embrapa Gado de Leite e o Incaper, renovado em 2023, e contempla ações conjuntas com outras instituições, como Emater-Rio, Emater-MG e Agraer-MS. O encontro contou também com a participação do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, bem como o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Fonte: Pensar Agro