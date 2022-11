Energisa bate a marca de 900 famílias atendidas pelo Mais Luz para a Amazônia

900 famílias ribeirinhas e quilombolas agora têm energia limpa e sustentável em casa

A Energisa concluiu, com um mês de antecedência, a etapa de 2022 do programa Mais Luz Para a Amazônia no estado de Rondônia. Agora, 900 famílias ribeirinhas e quilombolas têm eletricidade em casa após a instalação de sistema de geração de energia por meio de placas solares. A iniciativa contou com investimento de R$ 34 milhões no estado.

Para o diretor-presidente da concessionária, André Theobald, a conclusão antecipada do projeto é prova do compromisso que a empresa tem com a comunidade, proporcionando desenvolvimento e conforto por meio da energia elétrica. “Percorremos centenas de quilômetros de carro e de barco impulsionados pela vontade de transformar vidas. Desde Baixo Madeira até o Guaporé, a energia está chegando por meio da tecnologia dos painéis solares, uma solução mais limpa e sustentável”, afirma.