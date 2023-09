Sicredi traz inclusão financeira e desenvolvimento local ao Vale do Anari

Candidata ao Senado intensifica campanha nesta reta final apoiada pelo irmão Ivo Cassol

Chegando à reta final de campanha, além de comemorar as adesões e a receptividade ao seu nome, por onde tem passado, a candidata ao Senado, Jaqueline Cassol (Progressistas), tem percorrido o Estado de ponta a ponta. Em seis dias, foram 13 cidades visitadas, além de mais quatro importantes distritos.

“Há um clima positivo, as pessoas estão abraçando nossa campanha e isso nos estimula a trabalhar de forma ainda mais intensa nessa reta final, sempre com uma mensagem de otimismo, de coragem e de disposição para trabalhar. Como sempre digo: é na goela e na canela, pois não temos medo de ir ao encontro do povo”, disse Jaqueline.

Nas atividades de campanha, como caminhadas, reuniões e corpo a corpo com eleitores, Jaqueline Cassol está acompanhada de Ivo Cassol e de candidatos que apoiam seu nome ao Senado. Nas cidades que visitou, ela apresentou suas propostas e discutiu com lideranças e a população as principais demandas de cada localidade, além de apresentar algumas de suas realizações, enquanto deputada federal.

A candidata percorreu diversas regiões de Rondônia, iniciando pelo Vale do Jamari, com Ariquemes, Cujubim, Alto Paraíso, Monte Negro, Buritis e Campo Novo de Rondônia, incluindo os distritos de Jacinopólis, Rio Pardo e Rio Branco. Ela esteve ainda em Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari, Machadinho do Oeste e Jaru, além do distrito de e 5º BEC.

No sábado, Jaqueline comandou adesivaço de veículos e percorreu a área comercial de Rolim de Moura, pela manhã; participando de reuniões políticas em Alta Floresta do Oeste à tarde e à noite.

“A nossa campanha ganha volume, ganha multiplicadores e a mensagem se espalha pelos quatro cantos do Estado. Estamos motivados com a acolhida e vamos seguir nesse trabalho firme, de levar sempre o nosso compromisso de representar Rondônia no Senado, com coragem, maturidade, experiência e determinação”, finalizou.

Mais municípios

Nesta segunda (19), Jaqueline Cassol participa de reunião no grupo Cairu, em Pimenta Bueno, pela manhã, concede entrevistas e se desloca para Porto Velho, para participar da sabatina da Fiero. Na terça (20), ela leva suas propostas até Ji-Paraná.

