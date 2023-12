Idosos podem garantir meia passagem ou viajar gratuitamente em trechos interestaduais

Idosos podem viajar gratuitamente ou garantir meia passagem em viagens interestaduais, aquelas que são feitas de um estado para o outro. O benefício está disponível em Porto Velho através da Carteira da Pessoa Idosa, que pode ser solicitada por quem tem idade igual ou superior a 60 anos.

Para ter acesso à carteirinha, o idoso deverá estar inscrito no Cadastro Único dos programas sociais (CadÚnico), e comprovar renda individual mensal inferior ou igual a dois salários mínimos, caso possua. O idoso, ou representante familiar, deverá apresentar os documentos pessoais (RG e CPF), comprovantes de residência e de renda (se houver).

De acordo com o gerente do CadÚnico, Vitor Nascimento, foram emitidas 3.040 carteiras em Porto Velho este ano. O documento precisa ser renovado a cada dois anos, com exceção para idosos acima de 65 anos, que podem apenas apresentar o comprovante de renda para conseguir o desconto ou a gratuidade da passagem.

“As pessoas idosas têm direito a quatro vagas nos ônibus. Duas vagas são 50% do valor da passagem e duas têm que ser totalmente gratuitas. Então, para o idoso viajar de graça, ele tem que ir com antecedência fazer a reserva da passagem para garantir a gratuidade. Se for uma viagem em cima da hora, a empresa tem que liberar 50%. É assim que funciona a Carteira da Pessoa Idosa. Quem tem 65 anos, já está amparado por lei federal e não precisa da carteira. Basta apresentar o comprovante de renda na rodoviária, ou na estação de trem ou nos barcos, que essa carteira dá direito pros idosos viajar de ônibus, trem e barco”, explicou.

Vitor destaca ainda que a carteira pode ser feita por familiares, caso o idoso não tenha condições de ir até o CadÚnico. O documento é entregue na hora para aqueles que já são cadastrados no CadÚnico. Caso o cadastro seja pela primeira vez, o documento é emitido no período de 45 a 50 dias. Em Porto Velho, a Carteira da Pessoa Idosa pode ser feita na rua Quintino Bocaiúva, número 1424, bairro Olaria. O CadÚnico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.