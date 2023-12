Corregedoria Nacional do CNMP entrega selo e certificados em reconhecimento à atuação do MPRO pela defesa da sociedade

Após denúncia sobre a falta de oferta de educação de qualidade aos alunos da Escola Municipal Mário Covas na Vila Samuel, Zona Rural de Candeias do Jamari, a Curadoria de Educação do Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou reunião com o Prefeito do Município e equipe técnica composta por representantes da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras e Procuradoria Geral do Município, na terça-feira (12/12). A reunião foi convocada pela Promotora de Justiça Yara Travalon.

Depois da reunião, a equipe da Promotoria da Educação compareceu à Escola Mário Covas e seu anexo, localizado na Vila Miriti, distante 50km de Vila Samuel, para realizar uma vistoria e iniciar os procedimentos para solucionar a situação.

O grupo de pais e mães de alunos da Escola Municipal Mário Covas relatou ao MPRO no dia 7 de dezembro a falta de oferta de educação de qualidade às crianças. Conforme exposto pela comunidade, a dificuldade no acesso à educação está diretamente ligada às péssimas condições das estradas em Candeias do Jamari em época de chuvas. Além disso, a escola alvo da denúncia funciona sem condições mínimas de salubridade. Foram apontados pelo grupo problemas na estrutura física das salas de aula, do banheiro, na oferta da merenda e na quantidade de professores.

Com a visita do MPRO ao local, foram pactuadas diversas deliberações, dentre elas a elaboração de um cronograma de execução das obras realizadas na unidade de ensino, visando sanar os problemas na estrutura física. Também foi solicitado ao Município que seja realizado mapeamento e planejamento de manutenção perene nas estradas vicinais.