Redação EdiCase 4 dicas para aproveitar a Copa do Mundo sem sair da dieta

A Copa do Mundo é uma época festiva muito aguardada no mundo e, principalmente, por quem ama futebol. Aproveitando os jogos, muitas famílias e amigos se reúnem para se divertir e não faltam petiscos, churrasco e bebidas. No entanto, todas essas guloseimas podem atrapalhar a dieta para o emagrecimento.

Sophie Deram, nutricionista e autora do best-seller “O Peso das Dietas”, explica que, nesses momentos, podem acontecer exageros em relação à alimentação e à bebida. Contudo, o problema é quando isso se torna um hábito. O ideal é buscar sempre a moderação.

A Dra. Thais Mussi, endocrinologista e metabologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, lembra que, nessa fase, é importante ter em mente que a manutenção de uma boa saúde não se limita somente a alimentos “fits” e a treinos intensos todos os dias. Equilíbrio e menos cobrança fazem parte do emagrecimento saudável. É preciso consciência e moderação.

Alguns hábitos podem ajudar, e as especialistas listam algumas dicas. Confira!

1. Faça refeições equilibradas antes das comemorações

Passar o dia sem comer e chegar a um local com uma grande oferta de comida não é uma boa ideia. Sophie Deram reforça que essa atitude causa muita fome e que as chances de exagerar são maiores. Nos dias dos jogos, é essencial manter a alimentação equilibrada antes dos petiscos. “Isso promove saciedade, fazendo com que, na hora de beliscar durante os jogos, a fome seja menor e, então, é mais fácil controlar a ingestão de alimentos muito calóricos”, explica a Dra. Thais Mussi.

2. Coma sem culpa

Não exagerar é comer sem culpa e entender que é possível comer de tudo (mas não tudo). Sophie Deram explica que não existem alimentos proibidos e permitidos. “Se a pessoa quer comer batata frita, não precisa trocar por biscoito de arroz. A batata frita pode fazer parte de uma alimentação saudável, porque tudo vai depender da situação. Um alimento por si só não é capaz de fazer a gente engordar ou ter um problema de saúde do dia para a noite”, reforça a nutricionista.

A profissional não recomenda que as pessoas consumam batata frita todos os dias. Todavia, ocasionalmente, não há nenhum problema. “É normal comer batata frita em determinadas ocasiões, como petisco. Não há por que temê-la”, comenta.

O segredo é comer, degustando, com prazer e sem culpa. Dessa forma, provavelmente haverá saciedade com uma quantidade moderada do alimento, que será suficiente, e não acontecerão exageros. Contudo, se a pessoa sente culpa diante da batata frita, por exemplo, e resolve trocar por outro alimento de que, muitas vezes, nem ao menos gosta, vai se sentir insatisfeita e sair em busca de mais comida. “A culpa e ver certos alimentos como proibidos acabam fazendo com que a gente coma mais. Pode parecer contraditório, mas é isso que acontece”, evidencia a nutricionista.

3. Dê preferência aos petiscos mais leves

Os petiscos geralmente usados para o acompanhamento dos jogos da Copa do Mundo são uma delícia. Com variadas opções, uma mais gostosa que a outra, fica difícil recusar. Porém, há dicas sobre como equilibrar a alimentação.

Na hora de escolher, prefira petiscos mais leves, como castanhas, frutas secas, torradas, queijo branco, tacos com guacamole, biscoito de arroz com patê de atum, torta salgada de legumes, batata assada com páprica e alecrim, palito de polenta assada, sanduíche com carne desfiada, pipoca com parmesão. Dessa maneira, será muito mais fácil o controle das calorias, não comprometendo a dieta.

4. Mastigue devagar

Essa dica serve para a vida! Por mais simples que possa parecer, ter o hábito de mastigar com calma, apreciando o sabor, facilita a boa digestão, garantindo saciedade por mais tempo. Comer com concentração é uma dica de ouro e que serve para todos os momentos da vida. É importante estar consciente, assim como aproveitar o momento.

Por Michelly Souza

Fonte: IG SAÚDE