Reproductive Health Supplies Coalition / Unsplash 4 milhões de pessoas não sabem que vivem com o vírus do HIV, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, nesta quinta-feira (01), que 4 milhões de pessoas vivem com o vírus do HIV e não foram diagnosticadas, o que representa mais de 10% do total de 38 milhões de infectados. Além disso, 5,9 milhões de indivíduos que sabem que vivem com o vírus não recebem o tratamento antiviral adequado, mais de 15% do total.

A falta de acesso aos medicamentos é ainda pior entre os mais novos. Seis a cada dez crianças de 5 a 14 anos não utilizam os medicamentos, apontou um novo relatório publicado pela agência da Organização das Nações Unidas para Aids (Unaids).

Com apenas oito anos de distância para a meta, a OMS pede que as lideranças mundiais garantam o acesso aos serviços relacionados à prevenção e ao tratamento do HIV.

O comunicado da organização ressalta, por exemplo, que 70% das novas infecções por HIV têm sido detectadas em grupos populacionais marginalizados e, muitas vezes, criminalizados.

Mais dados

A transmissão do vírus caiu nos últimos 10 anos de um modo geral na África, continente com o maior número de casos.

Dados da OMS mostram ainda que 52% dos contaminados com o vírus monkeypox são pessoas que vivem com HIV, e que aqueles sem o vírus sob controle estão mais suscetíveis a quadros graves de mpox.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE