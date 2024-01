O serviço de asfaltamento alcançou quase 100 km em Porto Velho e diversas outras frentes de trabalho irão entrarão em execução, este ano

Avanços em obras de asfaltamento das ruas de Porto Velho estão entre as projeções ao desenvolvimento do Governo de Rondônia, em 2024

O serviço de asfaltamento alcançou quase 100 km em Porto Velho e diversas outras frentes de trabalho irão entrarão em execução, este ano

Avanços em obras de asfaltamento das ruas de Porto Velho estão entre as projeções ao desenvolvimento do Governo de Rondônia, em 2024

O asfalto, considerado essencial para o desenvolvimento e bem-estar social, irá avançar ainda mais nas vias urbanas de Porto Velho, em 2024, conforme ações do Governo do Estado com a melhoria da infraestrutura da Capital. O serviço já alcançou quase 100 quilômetros, e diversas outras frentes de trabalho ainda vão entrar em execução, neste ano. Novos alinhamentos são realizados para que o trabalho aconteça com eficiência e qualidade.

O investimento do Governo Estadual ultrapassa R$ 120 milhões em ações municipalistas, referente às obras de asfaltamento, em Porto Velho. O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que, o investimento é para atender à necessidade da população, assim como acontece em todo o Estado, proporcionando assim, uma malha viária de qualidade. “Porto Velho ficará um município mais bonito, mais desenvolvido e melhor para a

O diretor de Ações Municipalistas, vinculado à Casa Civil, Rodrigo Flávio destacou o esforço integrado para execução das obras de pavimentação, recapeamento e aplicação de microrrevestimento na malha viária urbana dos municípios, para assim, resolver um problema histórico no Estado, a construção de uma malha viária segura e de qualidade.

‘‘É uma orientação do Governo que as obras municipalistas aconteçam em 2024, com força total. Já contactamos as prefeituras e alinhamos com o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para dar dinamismo aos serviços, a fim de garantirmos que as obras sejam executadas para levar dignidade à população’’, afirmou o diretor.

INFRAESTRUTURA URBANA

Em Porto Velho, já foram executados, diretamente pelo Governo de Rondônia, mais de 36 km de obra de asfaltamento, abrangendo o recapeamento das avenidas Mamoré e Guaporé, todas as ruas dos conjuntos Rio Mamoré e Rio Guaporé; no Bairro Castanheiras, Estrada da Areia Branca e a rua principal do Bairro Novo Horizonte.

Além da execução direta pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes, outras duas modalidades de execução dos serviços foram acionadas: execução indireta com contratação de uma empresa pelo Governo de Rondônia; e por convênio, com repasse de R$ 100 milhões à Prefeitura de Porto Velho.

TRÊS MARIAS E JARDIM SANTANA

O sofrimento com ruas esburacadas, com poeira no verão e lama no inverno amazônico, está perto de chegar ao fim nos bairros Três Marias e Jardim Santana, na zona Leste, onde as obras de drenagem já foram iniciadas, para posteriormente ser aplicado o asfalto. A obra é executada indiretamente por uma empresa contratada pelo Governo. Além disso, o lote licitado contempla também a Rota Sul, que compreende as ruas Portugal e Amsterdã, e propiciará aos moradores daquela região, uma rota mais rápida para saírem da zona Sul.

‘‘Já foram iniciados os trabalhos no Jardim Santana, com quase 3 km de asfalto executados, e vamos avançar nas demais vias do Bairro, assim como no Três Marias. Mas, a primeira etapa é a de drenagem para entregar um trabalho digno. Não podemos chegar colocando asfalto, pois no período de chuvas inunda as casas dos moradores. Essa é uma região que tem como um dos maiores problemas: os alagamentos, então estamos fazendo um serviço de drenagem muito bem feito’’, explicou Rodrigo Flávio.

No momento, o diretor informou que, o serviço está suspenso por conta das chuvas, mas tão logo as condições climáticas permitam, as obras de drenagem serão retomadas com afinco para que o asfalto seja executado e finalizado, ainda este ano. ‘‘Finalizada a parte da drenagem, a etapa de asfalto acontecerá de forma rápida e tranquila. Neste viés, pedimos a compreensão da população, quanto aos transtornos do período de obras, pois estamos trabalhando para amenizar as situações relacionadas às ruas alagadas e esburacadas, e poder oferecer um asfalto de qualidade’’.

PARCERIA COM O MUNICÍPIO

Outras obras acontecem por meio de parceria entre o Governo de Rondônia e a prefeitura de Porto Velho. ‘‘No final de 2021, o Governo de Rondônia repassou R$ 100 mil à Prefeitura de Porto Velho para aquisição de massa asfáltica destinada às obras de pavimentação e recapeamento’’. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semob), já foram executados 61 km de pavimentação, beneficiando 200 ruas na Capital, e novas frentes de serviço serão ativadas em 2024 com apoio do recurso do Governo de Rondônia.

O diretor de Ações Municipalistas explicou ainda que, a indicação e tipos de obras a serem realizadas em Porto Velho, assim como aconteceu em outros municípios, é repassada pelas prefeituras, pois o Governo entende que os gestores municipais são os que conhecem melhor a realidade e necessidade dos munícipes.

ASFALTO EM RONDÔNIA

Além de Porto Velho, o Governo tem investido na melhoria da infraestrutura, especialmente quanto às condições de trafegabilidade nas ruas urbanas dos municípios, em todo o Estado.

Com a ação municipalista ‘‘Tchau Poeira’’, planejada para ajudar os municípios a se desenvolverem e levar qualidade de vida à população, foram executados no Estado mais de 470 km de asfalto com pavimentação, recapeamento e microrrevestimento, um investimento aplicado de mais de R$ 500 milhões.

Compartilhe isso:

Publicar