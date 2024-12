4º Batalhão de Polícia Militar em Cacoal tem novo comandante

Em solenidade realizada ontem, 12 de dezembro, em frente ao quartel do 4º Batalhão de Polícia Militar, em Cacoal, Rondônia, assumiu o comando do Batalhão capitão Rui Luiz Teixeira, o tenente-coronel PM João Carlos Rodrigues Matos, sucedendo ao tenente-coronel PM Railinson Lopes Baumann. O evento foi presidido pelo coronel PM Regis Braguin, Comandante-Geral da Polícia Militar. “Foi um momento não só de despedidas mas principalmente de gratidão e celebração pelas novas missões que estão por vir, por isso celebramos nossas conquistas e horamos nossa história”, disse o tenente-coronel PM Baumann, em sua despedida.

O 4º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Cacoal, além do policiamento na cidade é responsável pela segurança da população nos municípios de Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Espigão do Oeste, Primavera de Rondônia e São Felipe do Oeste, com cerca de 190 mil habitantes. O coronel PM Regis Braguin, agradeceu aos trabalhos desenvolvidos pelo tenente-coronel Matos e destacou que a PM de Rondônia tem uma característica de bem atender ao cidadão e até aos que seguem às margens da Lei. Segundo ele, até 5 de dezembro deste ano, a PM abordou cerca de 54 mil pessoas, em todo Estado, e menos do que 0,3% de reclamações na Corregedoria.

Para ele, os investimentos feitos na Polícia Militar, pelo governador do Estado coronel PM Marcos Rocha, especialmente na aérea da tecnologia tem sido de fundamental importância nos trabalhos de inteligência que dão maior agilidade nas áreas operacionais. Além de isso, o reaparelhamento com viaturas, armamentos, construção e reformas nas instalações das unidades policiais avançam nas melhoria do atendimento a população.

Elogio

O subcomandante Regional de Policiamento III, tenente-coronel PM Sinclair Araújo de Lima, no elogio concedido ao tenente-coronel PM Baumann, e citando o filósofo militar prussiano Carls Von Clausewitz, disse que “a liderança eficaz é a arte de transforma potencial em realização”, se referindo a perfeição do trabalho desenvolvido pelo comandante sucedido, cuja dedicação, inovação e competência

Novo comandante

João Carlos Rodrigues Matos, tenente-coronel PM, Natural de Cacoal – RO. Formação Militar.

– Ingressou no ano de 2009 no 1º Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Rondônia, realizado no próprio estado, em convênio com a Universidade Federal de Rondônia, com duração de três anos.

Principal experiência profissional

– Subcomandante da 4ª Cia/4º BPM, em Rolim de Moura, atual 10º Batalhão de Policia Militar do ano 2012 a 2016;

– Chefe da Divisão Administrativa do 4º Batalhão de Polícia Militar no ano de 2017;

– Comandante a 2º Companhia incorporada do 4º Batalhão de Polícia Militar;

– Coordenador de Curso de Formação de Cabos Polo Cacoal no ano de 2018;

– Chefe De Seção De Planejamento Operacional do 4º Batalhão de Polícia Militar no ano de 2018;

– Coordenador o Curso de Formação de Sargentos Polo Cacoal CFS II no ano de 2018

– Coordenador o Curso de Formação de Sargentos Polo Cacoal CFS III no ano de 2018/2019

– Coordenador o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS Polo Cacoal no ano de 2018/2019

– Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar no ano 2021 a 2023;

– Diretor Geral do Colégio Tiradentes da Polícia Militar do ano de 2023 a 2024

Cursos e estágios frequentados:

– Curso de Formação de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar em 2006

-Curso de Formação de Oficiais da PMRO em 2011

– Estágio de Instrutor de Técnicas Policiais em Dupla em 2011

– Estágio de Capacitação em Defesa Civil: Sistema de Comando em Operações em 2011

– Estágio de Abordagens e imobilizações em 2012

– Estágio em Unidades Especializadas de Fronteira – UNESFRON em 2013

– Curso de Patrulhamento Tático Móvel – CPATAMO 2016

– Curso de Negociação Policial em Ocorrências de Altíssima Complexidade em 2019

– Estágio Professor Pesquisador, Conteudista e Tutor Ead em 2018

– Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da PMRO em 2020

Formação Civil

Bacharel em Segurança Pública – Universidade Federal de Rondônia – Unir 2011

Bacharel em Direito – Universidade Cidade de São Paulo – 2014

Pós Graduação em Segurança Pública e Direitos Humanos – Universidade Federal de Rondônia – Unir 2016

Pós Graduação em Ciências Jurídicas – Universidade Cruzeiro do Sul – Unir 2016

Pós graduando em Gestão das Escolas Militarizadas, pela Universidade Católica.

Amigo do Corpo de Bombeiros Militar

Mérito Cultural Professor Amizael Gomes da Silva – ALE

Mérito Forte do Príncipe da Beira – PMRO,

Mérito Legislativo – ALE/RO

Defesa Civil do Estado de Rondônia – CBMRO

Mérito Batalhão Tiradentes – 2º BPM

Mérito Imperador Dom Pedro II – Grau IV – Grande Oficial – CBMRO

Mérito “O Guardião da Zona da Mata” do 10º BPM/PMRO

Mérito de Ensino – PMRO

Mérito Batalhão Capitão Rui Luiz Teixeira – 4º BPM/PMRO

Mérito Policial Militar – PMRO

Dedicação Policial Militar – 10 Anos

Fonte: PM RO