Redação EdiCase 5 alimentos termogênicos que ajudam a eliminar peso

Para quem busca eliminar a gordura da região abdominal, os alimentos termogênicos podem ser grandes aliados, pois aumentam o metabolismo e a temperatura interna corporal. Com isso, queimam calorias e ajudam a emagrecer. “Alimentos como canela, gengibre, pimenta-vermelha e chá-verde são considerados termogênicos”, explica a nutricionista Pollyanna Ayub.

Maior gasto calórico

Qualquer alimento que você ingere faz com que o organismo gaste calorias, visto que o processo de mastigar, deglutir, absorvê-lo e metabolizá-lo exige certo gasto calórico. No caso dos termogênicos, esse gasto é maior, o que auxilia na redução de medidas. Esses alimentos são responsáveis por cerca de 10% do gasto total de energia.

Termogênicos e hábitos saudáveis

Os alimentos termogênicos não devem ser encarados como milagrosos. Para emagrecer de forma eficaz, é necessário aliar esses alimentos a outras práticas. “Para ter uma perda de peso e consequentemente de medidas, deve-se adquirir hábitos saudáveis com orientação do profissional da área. Para isso, é necessária uma dieta equilibrada de acordo com seu objetivo, sexo, idade, atividade física e possíveis patologias existentes”, alerta Pollyanna Ayub.

Não coloque a saúde em risco

É muito importante ter atenção quando for seguir dietas para perder peso, porque algumas atitudes podem atrapalhar muito mais que ajudar. Abolir o carboidrato por muitos dias, por exemplo, coloca a saúde em risco, uma vez que o carboidrato é importante para o funcionamento do organismo. A atitude correta é moderar o consumo, não excluir nenhum alimento.

Mantenha a disciplina

A adoção de hábitos saudáveis e adequados (ou seja, uma dieta equilibrada com exercícios regulares) é a principal forma de conseguir um abdômen definido. “A disciplina é muito importante, inclusive durante os finais de semana, feriados e férias”, conclui a nutricionista. Claro que algumas fugas da dieta são aceitáveis, mas elas não devem ser frequentes.

Alimentos termogênicos

A variedade dos alimentos apontados como termogênicos é imensa. A nutricionista Pollyanna Ayub apresenta alguns desses alimentos que podem ser grandes aliados no emagrecimento.

Canela

Pode ser usada em frutas (banana assada), vitaminas e em preparações quentes, pois seus componentes não são destruídos pelo calor. Também ajuda na compulsão por doces. Porção indicada: 1 a 2 colheres de chá.

Gengibre

Aumenta o metabolismo em 20%. O gengibre pode ser consumido em sucos, chás e sopas, como tempero em aves e peixes, refogado e até cru. Porção indicada: 2 a 3 fatias de 2 cm por dia.

Pimenta-vermelha

Acelera a circulação, melhora a digestão e aumenta a temperatura do corpo. Pode ser utilizada como tempero de pratos quentes e saladas e é capaz de aumentar o metabolismo em 20%. A substância ativa da pimenta é a capsaicina. Porção indicada: 3 g por dia em preparações.

Chá-verde ( Camellia sinensis )

Rico em catequinas, também é considerado um antioxidante. O chá-verde possui inúmeras propriedades terapêuticas já conhecidas na prevenção de doenças, além de acelerar o funcionamento do metabolismo. Consumir entre as refeições para não interferir na absorção de outros nutrientes. Porção indicada: 4 a 6 xícaras de chá-verde ao dia.

Óleo de coco virgem

Rico em ácido láurico, também auxilia no gasto energético. Pode ser usado em preparações substituindo o óleo de soja, por exemplo. Porção indicada: 3 colheres de sopa ao dia.

Apesar de esses alimentos termogênicos serem naturais, pessoas que sofrem de hipertensão arterial ou problemas cardiovasculares, e mulheres gestantes e lactantes precisam ter atenção ao consumi-los, já que o excesso pode levar ao aparecimento de sintomas como dor de cabeça, tontura e insônia. Além disso, mudanças nos hábitos alimentares, como dietas e atividades físicas, devem sempre ser recomendadas e acompanhadas por médicos especialistas.

Fonte: IG SAÚDE