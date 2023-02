Redação EdiCase 5 dicas para ajudar quem passa pelo luto

Na maioria das vezes, a morte de alguém é uma situação que costuma pegar família e amigos de surpresa. As pessoas não costumam estar preparadas para esse tipo de situação. No entanto, é algo que todos nós passaremos um dia na vida e que, mesmo assim, costuma causar dor.

Geralmente, quando acontece a morte de uma personalidade conhecida e querida pelo público – como foi com a partida da jornalista Glória Maria (considerada um ícone da televisão brasileira) –, também paramos para refletir sobre o luto e, por vezes, até o sentimos.

Importância do apoio durante o luto

Em momentos como esse, as pessoas geralmente têm boas intenções quando tentam consolar alguém que está de luto . Mas utilizar as palavras certas é difícil e, às vezes, a linguagem errada pode até magoar quem já está passando por uma situação dolorida.

Na maioria dos casos, é difícil passar pela situação e a presença de alguém próximo pode ajudar. “Uma das atitudes mais importantes para quem está passando pelo luto é não optar pelo isolamento. A companhia de pessoas queridas é primordial nesses momentos”, diz Milene Rosenthal, co-fundadora da Telavita, clínica digital de saúde mental.

Mostre que você se importa

A profissional lembra que quem está acompanhando o sofrimento de alguém precisa se atentar a detalhes que fazem a diferença. “Possíveis erros na forma como expressamos nossa simpatia pelos outros, geralmente surgem de nosso desconforto em testemunhar outra pessoa com dor. Mas nunca é tarde demais para deixar alguém saber que você se importa”, acrescenta.

Como demonstrar compaixão

Para aqueles que buscam ideias sobre como ser verdadeiramente solidários, Milene Rosenthal dá algumas dicas sobre como centralizar a compaixão quando respondemos ao luto e à perda.

1. Evite dizer que vai ficar tudo bem

As pessoas que sofrem perdas não querem ouvir coisas do tipo que seu ente querido está em um lugar melhor. Em vez disso, simplesmente assegure-lhes que você está com eles.

2. Valide a dor que a pessoa compartilhar

Você pode dizer que o que ela sente faz sentido ou que não há problema em sentir as emoções com as quais está lidando.

3. Não pergunte a alguém em luto o que você pode fazer por ela

Eles já têm muitas coisas em suas mentes. Em vez disso, faça ofertas específicas: “Posso deixar café?” ou “Posso me sentar com você?”.

4. Evite comparar o sofrimento de outra pessoa com o seu

Em vez de dizer: “Eu também perdi alguém , então sei como você se sente”, diga: “Sei o quanto isso é doloroso para você”.

5. Afaste-se

É difícil testemunhar o sofrimento, então afaste-se quando precisar. Quando você tiver a chance de recuperar suas forças, retorne ao acompanhamento de seu familiar ou amigo que está de luto.

Por Adriane Garotti

Fonte: IG SAÚDE