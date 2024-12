6º BPM – FORAGIDO DA JUSTIÇA COM NOME FALSO É CAPTURADO, APÓS TENTAR ENAGANAR POLICIAIS

Na madrugada do dia 26, no bairro Liberdade, em Guajará Mirim, durante patrulhamento ostensivo, policiais do 6º BPM cumpriram um mandado de prisão ao identificarem um foragido da Justiça que tentou enganá-los com um nome falso.

Entre as infrações penais atribuídas ao capturado estão três roubos, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Cada crime na ficha do capturado representa um atentado à tranquilidade de nossa sociedade.

A ação contou com o suporte estratégico do Núcleo de Inteligência, que, por meio de uma rápida e precisa análise de informações, constatou a verdadeira identidade do indivíduo. Este, que acreditava estar fora do alcance da lei, foi surpreendido pela capacidade técnica e investigativa da equipe policial.

A prisão reafirma o compromisso da Polícia Militar em garantir que ninguém está acima da lei. A combinação de preparo, inteligência e determinação foi crucial para retirar mais um criminoso das ruas, assegurando a proteção da sociedade e reforçando a confiança na segurança pública.

A mensagem é clara: a justiça alcança aqueles que tentam escapar dela. O trabalho integrado e a coragem dos policiais são a linha de defesa que mantém a ordem e a paz.

Fonte: PM RO