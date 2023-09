7 DE SETEMBRO Durante feriado, transporte coletivo de Porto Velho terá funcionamento igual aos sábados

Linhas que atendem bairros mais distantes passarão pelo local do desfile e farão integração com as demais linhas do sistema

Devido ao feriado alusivo ao Dia da Independência do Brasil, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), informa que na quinta-feira (7) o transporte coletivo vai funcionar como se fosse sábado, com 50% da frota atendendo a população.

Ainda de acordo com a Semtran, as linhas de ônibus 110 – São Francisco; 111 – Ulisses via Tancredo Neves; 114 – Orgulho do Madeira via Shopping; 215 – Norte e Sul e a linha 310 – Alphaville, vão passar pela av. Imigrantes (local do tradicional desfile cívico-militar) e farão integração com as demais linhas do sistema.

Tal medida foi determinada pelo prefeito Hildon Chaves para que as pessoas que moram nos bairros mais distantes e não possuem transporte próprio tenham condições de acompanhar as festividades oficiais em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

HORÁRIO

Conforme foi divulgado pelos organizadores, o desfile iniciará a partir das 8h. A concentração será na av. Imigrantes e o trajeto será na mesma via, no trecho entre as avenidas Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira) e av. Jorge Teixeira.

Mais de mil alunos de 11 escolas estaduais e municipais participarão do desfile neste ano. Entretanto, neste ano os estudantes vão abrir o desfile. As forças militares se apresentarão em seguida.

