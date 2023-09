7 DE SETEMBROCom apoio da Prefeitura de Porto Velho, escolas da zona Sul preparam desfile cívico

Desfiles vão ocorrer na avenida Jatuarana no dia 6, às 8h

Com a finalidade de promover o civismo, despertar o patriotismo e reforçar valores de respeito e de nação, a direção da Escola Municipal de Ensino Infantil Padre Zenildo Gomes da Silva, na zona Sul de Porto Velho, iniciou, em 2019, o projeto de desfile cívico com os alunos. Com a pandemia, a ação foi suspensa e retornou em 2022 com muita força, já reunindo outras escolas da região.

Neste ano, serão 14 escolas envolvidas nos desfiles, programados para esta quarta-feira (6), com concentração iniciando às 7h30, na Escola Eduardo Lima e Silva, e a apresentação marcada para 8h, no trecho da avenida Jatuarana, entre as ruas Daniel Nery e Geraldo Siqueira.

“Iniciamos com o desfile no campo do Bela Vista, mas com o sucesso do evento, outras escolas se juntaram e com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), teremos uma melhor estrutura de apoio, com carro de som e a possibilidade de desfilarmos na avenida Jatuarana, reunindo milhares de alunos, desde o ensino infantil até o fundamental, num momento de celebrarmos a independência do nosso país”, explicou a diretora da Escola Padre Zenildo, Alessandra Figueiredo.

“Conhecendo o projeto e a importância da escola promover o civismo e a identificação com os símbolos pátrios de nosso Brasil, trabalhamos para apoiar o desfile que será realizado na Jatuarana e convidamos toda a comunidade para prestigiar esse momento”, informou a secretária de Educação, Gláucia Negreiros.

A Padre Zenildo atende 260 alunos, nos turnos manhã e tarde, com idades entre 3 e 5 anos. “Nossa escola promove, ao longo de todo ano, às terças-feiras, o hasteamento da bandeira e entoamos os hinos nacional, de Rondônia e de Porto Velho. Nosso desfile neste ano terá como tema Educação Ambiental Humanitária. Quero agradecer à secretária da Semed, Gláucia Negreiros, pelo apoio ao evento”, reforçou Alessandra.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) vai atuar para coordenar o trânsito na região no dia do desfile.

ESCOLAS

Além da Padre Zenildo, também desfilarão as Escolas Municipais de Ensino Infantil Moranguinho, Pequeno Mestre e Ronilza Cordeiro. Alunos das Escolas Municipais Infantil e Fundamental, Tancredo Neves, Flor de Laranjeiras, Miguel Ferreira de Souza e Padre Chiquinho.

Alunos das Escolas Estaduais Sebastiana Lima de Oliveira, Capitão Claudio Manoel da Costa, Eduardo Lima e Silva, Vicente Salazar e Bela Vista também irão desfilar. O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Francisco Lázaro dos Santos “Laio” terá participação com a banda.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO