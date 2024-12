7º BPM – Polícia Militar tem projetos aprovados pelo Tribunal de Justiça e recebe mais de R$ 220 mil para investimentos na segurança pública no Vale do Jamari

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), teve 14 projetos aprovados pelo Tribunal de Justiça – 2ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, no valor de R$ 221.936,67. O valor é referente aos recursos originados de prestações pecuniárias provenientes de processo criminal e trouxe importantes avanços para a segurança pública na região do Vale do Jamari.

Os projetos aprovados contemplam Ariquemes – a sede do 7º BPM, que recebeu cerca de R$ 180 mil, e mais de R$ 40 mil destinados aos projetos das frações subordinadas Cujubim, Rio Crespo, Alto Paraíso e Bom Futuro. Pecuniárias que são direcionados para equipar e possibilitar alternativas e melhores condições de trabalho para o serviço tático operacional, projetos sociais – Patrulha Maria da Penha e Proerd, atividades administrativas e de apoio a manutenção.

Os recursos foram aplicados na aquisição de cofres de segurança para armamentos, kits de Atendimento Pré-Hospitalar Tático, etilômetro, sonômetro, aparelhos de ar condicionado, mobílias, computadores, notebook, impressoras multifuncional, projetor de imagens, caixa de som com microfone, utensílios domésticos, diversos outros equipamentos e ferramentas para obras de construção.

No ano de 2023 seis projetos apresentados pelo 7º BPM foram aprovados, que contemplou o Batalhão com cerca de R$ 100 mil. Já este ano, este número mais que dobrou, e 14 novos projetos foram aprovados, e resultou na conquista de mais de R$ 220 mil. A equipe do Núcleo de Projetos do 7º Batalhão foi fundamental para o sucesso desta iniciativa. Para a chefe da equipe, a 1º tenente PM Araceli Hapukia Nheifici Peixoto, o sucesso é resultado do trabalho dedicado e eficiente dos membros da equipe e dos comandantes das frações tiveram a oportunidade de assumir, pela primeira vez, a titularidade dos projetos de suas Unidades.

“É extremamente gratificante ver os militares descobrindo que têm a capacidade de, eles mesmos, elaborarem projetos e concluir com sucesso a coleta de recursos, como aconteceu este ano. Nossa meta para o próximo ano é que todas as seis frações tenham projetos aprovados”, destacou a 1º tenente PM Araceli, chefe do Núcleo de Projetos.

Para comandante do 7º BPM, tenente-coronel PM Rudinei João Bessegatto Pogere, essa parceria reforça o compromisso da PM em modernizar suas instalações e ampliar a eficiência operacional, gerando benefícios para a sociedade, e agradeceu ao Poder Judiciário pelo apoio ao Batalhão e ao juiz José de Oliveira Barros Filho, titular da 2ª Vara Criminal da comarca de Ariquemes/RO, pela aprovação dos projetos em prol da Corporação e destacou que esta parceria contribui ainda mais para qualidade no serviço oferecido à sociedade.

Texto e foto: P5 do 7º BPM / cabo PM Dos Anjos

Fonte: Departamento de Projetos do 7º BPM

Fonte: PM RO