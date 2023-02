Redação EdiCase 9 alimentos que ajudam a combater o estresse e melhoram o humor

Além das vitaminas e dos minerais, as refeições diárias podem conter substâncias do bem, ou melhor, que estimulam o bom humor. “Uma série de nutrientes pode alterar a produção de neurotransmissores por conter substâncias que transmitem impulsos nervosos no cérebro, como serotonina, dopamina, noradrenalina e acetilcolina. Todas elas contribuem para melhorar o humor e aumentar o bem-estar”, afirma a nutricionista Fernanda Maniero.

Comidas prejudiciais para o bom humor

Há, também, ingredientes que podem produzir o efeito contrário, interferindo negativamente no estado de humor. “São os alimentos com alto índice glicêmico, como os doces e os gordurosos. Isso porque, em um primeiro momento, eles causam um aumento brusco de dopamina, que é invariavelmente seguido por uma queda igualmente acentuada, de modo a se manter flutuante durante todo o dia”, explica a nutricionista Maristela Bassi Strufaldi.

Ainda conforme a profissional, ao consumir alimentos ricos em açúcar e gordura, o indivíduo pode se sentir bem no início. Porém, em seguida, com a queda da dopamina, é aumentada a sensação de tristeza, tédio e irritação.

Alimentos para o bom humor

A seguir, as nutricionistas relacionam os alimentos que ajudam a alegrar o seu dia:

1. Castanha, nozes e amêndoas

Oleaginosas ricas em selênio, importante antioxidante, podem auxiliar no combate ao estresse. Opção prática e fácil de levar para a academia ou para o escritório e comer nos lanches intermediários.

2. Aveia

A farinha de aveia, o farelo de aveia e em flocos contêm altas doses de triptofano. Além do aminoácido que auxilia o organismo a liberar a serotonina, também têm bons níveis de selênio, que colabora para a produção de energia. A dica da nutricionista Fernanda Maniero é incluí-los no dia a dia, consumindo com leite, iogurtes, com a aveia salpicada em frutas ou como ingrediente para bolos.

3. Laranja e frutas cítricas em geral

Ricas em vitamina C, previnem o cansaço e combatem o estresse. Fortalecem, ainda, o sistema imunológico.

4. Banana

Contém duas substâncias que influenciam o humor: os carboidratos , que estimulam a produção de serotonina, e a vitamina B6, que garante mais energia. Um ótimo lanche para quem faz atividade física, também pelo benefício do potássio.

5. Chocolate

Contém tirosina – substância que estimula a produção de serotonina – e minerais importantes como cobre, o manganês e o magnésio. Eles aumentam a produção de endorfina e dopamina, neurotransmissores responsáveis pelo relaxamento. O chocolate mais saudável e que surte esse efeito é aquele com 70% ou mais em teor de cacau.

6. Leite

Produtos lácteos, em geral, contêm triptofano, precursor da serotonina , e produzem um efeito relaxante e de bem-estar. “Por isso, não fique sem o leite no café da manhã, inclua queijos magros e iogurtes no seu hábito alimentar”, recomenda Fernanda.

7. Ovos

O ovo tem, na composição, as vitaminas do complexo B, a tiamina e a niacina, importantes para o processo de memória. Você pode incluir o ovo cozido em saladas refrescantes, por exemplo.

8. Espinafre e demais verduras verdes-escuras

Ricos em magnésio, combatem as oscilações de humor e estimulam a produção de serotonina, tranquilizando o sistema nervoso central.

9. Peixes e frutos do mar

Esses alimentos contêm grandes fontes de minerais importantes para a atividade cerebral, como o selênio. Também ajudam a combater o cansaço e a ansiedade. Além disso, são ricos em zinco, mineral essencial para o bom humor.

