Redação EdiCase 9 dicas de cuidados para pele oleosa no verão

A produção excessiva de sebo, aspecto brilhante, poros dilatados e predisposição ao surgimento de cravos e espinhas são algumas das características da pele oleosa. Durante o verão, esse quadro costuma piorar, porque o calor excessivo faz com que as glândulas sebáceas produzam mais oleosidade. Porém, mesmo nessas condições, é possível cuidar da pele para deixá-la seca, iluminada e saudável; basta seguir alguns cuidados como os citados abaixo. Confira!

1. Limpe a pele na medida certa

Especialmente no verão, é tentador higienizar a pele diversas vezes ao dia visando remover a oleosidade. No entanto, o hábito pode ter efeito contrário. “Evite lavar o rosto mais que duas vezes ao dia. Quanto mais vezes lavamos o rosto, maior a produção de sebo. Procure, ainda, utilizar água fria para lavar o rosto. A água fria ajuda no controle da oleosidade, ao contrário da água quente, que estimula a produção de sebo”, explica a Dra. Cintia Guedes, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

2. Invista na hidratação

Engana-se quem acredita que pele oleosa não necessita de hidratação. Na verdade, o uso diário de um hidratante é indispensável para evitar o efeito rebote e manter a oleosidade sob controle. “Um dos maiores mitos sobre a hidratação da pele é que a pele oleosa não precisa ser hidratada ou até mesmo que não pode ser hidratada, pelo receio de que o hábito cause espinhas e cravos. Mas oleosidade é diferente de hidratação: enquanto a primeira se refere ao excesso de sebo, a segunda trata da quantidade de água na pele”, alerta a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Vale ressaltar, no entanto, que quem possui pele oleosa deve optar por produtos específicos a fim de evitar a sensação pegajosa e o surgimento de cravos e espinhas. Dê preferência, por exemplo, a cosméticos que confiram hidratação prolongada em veículos mais fluídos e oil-free (produtos sem óleos minerais e vegetais).

3. Alimente-se corretamente

A dieta possui impacto direto na pele como um todo, inclusive na produção da oleosidade. “Sabemos que a dieta impacta diretamente a função das glândulas sebáceas, responsáveis pela produção de óleo na pele, que tem importante função de proteção e manutenção de equilíbrio e textura cutânea, mas, se for excessiva ou deficiente, pode levar a disfunções”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

A médica ainda lista os alimentos que devem ser evitados para manter a pele saudável. “Uma dieta desequilibrada, com consumo excessivo de gorduras não saudáveis presentes em alimentos ultraprocessados, gorduras vegetais modificadas, gorduras saturadas de origem animal, frituras de imersão, alimentos pró-inflamatórios, como açúcares em geral e farinhas brancas e refinadas, e ainda ingredientes alergênicos, como os corantes e os conservantes artificiais, desequilibra o organismo, aumentando o perfil inflamatório também da pele, o que geralmente resulta em maior estímulo das glândulas sebáceas”, explica a profissional.

4. Utilize suplementos alimentares

Além de adotar uma dieta balanceada, o uso de suplementos também pode ser interessante no quesito ajudar a manter a pele saudável. “Para melhorar o aspecto da pele oleosa, podem ser indicadas substâncias de uso oral, como FC Oral, que tem ação anti-inflamatória importante, e nutrientes como Exsynutriment, para estimular colágeno, juntamente com Vitamina C, Resveratrol e In.Cell”, destaca a nutricionista Luisa Wolpe Simas, consultora de nutrição integrada da Biotec Dermocosméticos.

5. Cuide da barba

Homens, de maneira geral, tendem a possuir a pele mais oleosa que mulheres. Aqueles que cultivam barbas longas e volumosas, por sua vez, podem sofrer ainda mais com o problema, resultando em pele e fios oleosos. Então, cuidar da barba é fundamental a fim de manter a oleosidade sob controle.

“O cuidado com a barba começa na higiene adequada. Manter a barba limpa ajuda no controle da oleosidade da pele, além de remover as impurezas acumuladas ao longo do dia, como suor, poeira, poluição, restos de alimentos e cosméticos. Após a lavagem, é importante secar a região, evitando, assim, a proliferação de fungos. Além da higiene, o pelo da barba também necessita de hidratação, que deve ser realizada em seguida com produtos específicos”, explica a Dra. Jaqueline Zmijevski, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Associação Brasileira de Medicina Estética.

6. Recorra ao primer

Pele oleosa e maquiagem são uma combinação desastrosa, principalmente no verão, mas é perfeitamente possível evitar que a maquiagem derreta. “Uma dica interessante é complementar a rotina skincare com um primer, que estabiliza a oleosidade da pele, deixando-a menos brilhosa e com toque mais seco, o que faz com que a maquiagem dure mais”, diz a Dra. Paola Pomerantzeff.

A dermatologista também explica que escolher a maquiagem correta é essencial. “É interessante também optar por maquiagens com textura leve formuladas com ingredientes não oleosos. Evite, ainda, as maquiagens líquidas de alta cobertura, que tendem a derreter mais facilmente e favorecem a obstrução dos poros”, aconselha a médica.

7. Aproveite os procedimentos estéticos

Manter a pele e os poros limpos é uma das melhores maneiras de manter a oleosidade sob controle e prevenir cravos e espinhas. Nesse sentido, alguns procedimentos estéticos são grandes aliados, como é o caso do HydraFacial.

“O equipamento de hidrodermoabrasão conta com a exclusiva e patenteada tecnologia Vortex-Fusion®️, que gera um efeito de vórtice para expelir e remover facilmente as impurezas enquanto confere hidratação, o que é o diferente dos procedimentos de microdermoabrasão ou limpeza de pele – que cutucam, lesionam e fazem a pele arder. Hydrafacial, pelo contrário, não machuca, não resseca, não tem tempo de inatividade. É um procedimento completamente indolor, que garante uma pele mais saudável, hidratada, com mais viço e um toque macio e suave, o que o torna excelente para todos os tipos de pele, especialmente para pessoas com pele oleosa, acneica e sem viço”, diz a dermatologista Dra. Mônica Aribi.

8. Estimule a produção de colágeno

Procedimentos estéticos também podem ser feitos no verão. É o caso do Atria, um ultrassom ultrafocado com diversos diferenciais, como menor nível de dor, máxima eficácia, ponteira adicional de caneta ultrassônica e novo formato de entrega do ultrassom, segundo o dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O procedimento também pode ser indicado para rugas, flacidez, elevação da sobrancelha com efeito botox-like e até poros, em tratamentos faciais. Tudo sem descamação e sem atrapalhar a rotina do paciente, segundo o profissional.

“O ultrassom Atria tem ação em camadas mais profundas. Ele atua até mesmo no SMAS (Sistema Músculo Aponeurótico Superficial), que é a camada muscular mais profunda e que sustenta a face. Os pontos de coagulação causam uma contração no músculo, com efeito de lifting sem cirurgia. Podemos utilizar também outras profundidades, mais superficiais, para a produção do colágeno. Além disso, a tecnologia Atria Pen, uma caneta ultrassônica, promove zonas de coagulação verticais, que se somam à atuação do aplicador em scanner para promover um duplo efeito térmico de estimulação”, diz o Dr. Abdo Salomão Jr.

Outra opção é apostar em injetáveis. “Os bioestimuladores injetáveis são ativos que estimulam células do nosso organismo (fibroblastos) a produzirem colágeno, que tem função de manter a estrutura da face. Os bioestimuladores são importantes para prevenção do envelhecimento e tratamentos de rejuvenescimento”, explica a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS.

9. Consulte um especialista

Vale ressaltar que, antes de realizar qualquer procedimento, é fundamental consultar um médico dermatologista a fim de buscar indicação do tratamento adequado para cada tipo de pele. “Todo tratamento deve ser personalizado. Muitos pacientes acreditam que precisam da toxina botulínica , por exemplo, mas a indicação pode ser outra, como um bioestimulador de colágeno. Consulte um médico”, finaliza a Dra. Cláudia Merlo.

Por Paula Amoroso

Fonte: IG SAÚDE