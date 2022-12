Redação EdiCase 9 mitos e verdades sobre atitudes para emagrecer

Com tantas informações sobre alimentação e atitudes que ajudam a eliminar peso, fica difícil saber o que é mito ou verdade. Por isso, a nutricionista Marina César Silva esclarece algumas dúvidas e dá dicas para você melhorar a relação com a comida e eliminar peso de verdade. Confira!

1. Sopas instantâneas ajudam a emagrecer?

Mito . Essas sopas têm excesso de sódio que podem dificultar o funcionamento do coração e dos rins. Incluindo essa sopa na dieta você ultrapassa a quantidade de sódio que deve ser ingerida ao dia.

2. Chocolate diet é recomendado para quem quer emagrecer?

Mito . Ele não ajuda a emagrecer , além disso, é mais calórico do que o comum. O chocolate diet é indicado apenas para diabéticos.

3. Tomar vitamina faz engordar?

Mito . As vitaminas para emagrecer não contêm calorias. Portanto, não engordam. Vitaminas são micronutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo, são responsáveis por auxiliar em diversos processos fisiológicos, como produção de hormônios, calcificação dos ossos, regeneração celular, imunidade, entre outros.

4. Ficar na sauna faz emagrecer?

Mito . Ficar em uma sauna faz com que percamos líquido por meio do suor, dando impressão de que emagrecemos. Mas, na verdade, eliminamos apenas água do organismo. Assim que nos hidratarmos, o peso voltará ao que era antes.

5. A musculação faz engordar?

Mito . A musculação combinada com uma boa alimentação aumenta o percentual de massa magra e diminui o percentual de gordura. Você ganha músculos (que são mais pesados) e perde gordura (que é mais leve).

6. Chás emagrecedores funcionam mesmo?

Verdade . Os chás são ricos em nutrientes e vitaminas que o corpo precisa. Eles auxiliam na perda de gordura, melhoram a circulação sanguínea e o sistema digestivo. Tomar o chá e manter uma dieta acompanhada de exercícios faz com que os resultados apareçam mais depressa.

7. As nozes podem fazer parte do cardápio de uma dieta?

Verdade . As nozes são fontes de proteínas e fibras, não têm nenhum colesterol. Ingeridas em pequenas quantidades, elas podem fazer parte de um programa de emagrecimento saudável.

8. As sobremesas devem ser banidas da dieta?

Verdade . No começo de uma dieta, o intuito é eliminar as calorias. Então, os doces devem ser dispensados. Depois que os quilos forem eliminados, o açúcar é liberado com moderação.

9. Dieta vegetariana ajuda a emagrecer mais rápido?

Verdade . Estudos feitos por médicos americanos provam que homens e mulheres vegetarianos pesam menos do que os que são carnívoros. A dieta vegetariana só tem efeito de perda total de peso para os carnívoros. Isso porque os vegetarianos, por serem mais magros, chegam a um ponto que, por defesa do organismo, não emagrecem mais. Mas lembre-se: a dieta vegetariana deve ser acompanhada por um nutricionista.

Fonte: IG SAÚDE