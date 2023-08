A Copa do Mundo Feminina 2023 terá campeã inédita; conheçam como ficaram

Já é certo que a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023™ terá uma campeã inédita. Todas as chegaram que conquistaram o torneio anterior já foram eliminadas na atual edição: Alemanha caiu ainda na fase de grupos, Estados Unidos e Noruega se despediram nas oitavas, e o Japão deixou a competição nas quartas. Ou seja, um novo país ficará no topo do futebol feminino na Austrália & Nova Zelândia.

Conheça abaixo os cinco times que ainda estão vivos.

Espanha – semifinal

6ª posição no Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola

3 Copas disputadas (2015, 2019 e 2023)

Melhor campanha na história da Copa: 2023 (em andamento)

Espanha x Holanda | Quartas de final | Copa do Mundo FIFA Feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia | Melhores momentos (Sem narração) Veja lances da partida entre Espanha e Holanda no Estádio Wellington Regional, Wellington, sexta-feira, 11 de agosto de 2023 às 13h00 (horário local).

Trajetória em 2023:

Espanha 3 x 0 Costa Rica (Grupo C)

Espanha 5 x 0 Zâmbia (Grupo C)

Japão 4 x 0 Espanha (Grupo C)

Suíca 1 x 5 Espanha (oitavas)

Espanha 2 x 1 Holanda (quartas)

A Espanha surgiu como potência emergente no futebol feminino nos últimos anos. Embora nunca tenha se classificado para disputar os Jogos Olímpicos, a seleção principal está em sua terceira disputa da Copa do Mundo da FIFA (a primeira participação foi em 2015) e já comemorou o título mundial sub-20 em 2022.

Na categoria principal, ainda falta o troféu – esta é a primeira vez que a Espanha chega à semifinal. Porém, apesar de ainda não ter sido campeã, engana-se quem pensa que a equipe espanhola não é estrelada.

O elenco tem Alexia Putellas, atual melhor jogadora do mundo (prêmio The Best em 2022 e 2023); Aitana Bonmatí, a melhor da UEFA Champions League 2022-23; Irene Paredes, defensora premiada na mesma edição da Champions; e Jenni Hermoso, estrela do Campeonato Mexicano que já soma três gols nesta Copa.

Suécia – semifinal

3ª posição no Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola

9 Copas disputadas (1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023)

Melhor campanha na história da Copa: 2003 (vice-campeã)

Japão x Suécia | Quartas de final | Copa do Mundo FIFA Feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia | Melhores momentos (Sem narração) Veja lances da partida entre Japão e Suécia no Eden Park, Auckland, sexta-feira, 11 de agosto de 2023 às 19h30 (horário local).

Trajetória em 2023:

Suécia 2 x 1 África do Sul (Grupo G)

Suécia 5 x 0 Itália (Grupo G)

Argentina 0 x 2 Suécia (Grupo G)

Suécia 0 (5) x (4) 0 Estados Unidos (oitavas)

Japão 1 x 2 Suécia (quartas)

Das seis permaneceram na disputa, a Suécia é, sem dúvidas, a mais tradicional. O time europeu já chegou ao pódio três vezes; foi vice-campeão em 2003, quando acabou derrotado pela Alemanha na final, e ficou em terceiro lugar duas vezes, em 1991 (com a então jogadora Pia Sundhage, hoje treinadora do Brasil) e 2011.

A história da Suécia com a Copa do Mundo Feminina da FIFA é antiga: o país já foi sede da competição na segunda edição, em 1995. A curiosidade é que naquele ano a equipe caiu já nas quartas de final após derrota nos pênaltis para a China – mais uma prova da “maldição” que costuma frustrar as matrizes anfitriãs do torneio.

O caminho das suecas em 2023 tem sido brilhante. Elas se classificaram na primeira posição do Grupo G e, no mata-mata, já eliminaram como bandeiras campeãs dos Estados Unidos e do Japão. Um eventual título coroaria uma campanha digna de derrubar gigantes.

Austrália – semifinal

10ª posição no Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola

8 Copas disputadas (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023)

Melhor campanha na história da Copa: 2023 (semifinal)

Austrália x Dinamarca | Oitavas de final | Copa do Mundo FIFA Feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia | Melhores momentos (Sem narração) Veja lances da partida entre Austrália e Dinamarca no Estádio Austrália, Sydney, segunda-feira, 7 de agosto de 2023 às 20h30 (horário local).

Trajetória em 2023:

Austrália 1 x 0 Irlanda (Grupo B)

Austrália 2 x 3 Nigéria (Grupo B)

Canadá 0 x 4 Austrália (Grupo B)

Austrália 2 x 0 Dinamarca (oitavas)

Austrália 0 (7) x (6) 0 França (quartas, 12 de agosto)

Com da primeira em 1991, a Austrália participou de todas as outras edições da Copa do Mundo exceção Feminina da FIFA. As Matildas , como são conhecidas, têm hoje alguns dos principais craques do planeta e o apoio de uma 12ª jogadora fundamental durante as partidas: a torcida. Afinal, a Austrália é coanfitriã em 2023.

Sam Kerr é a grande estrela do elenco atual e é capaz de arrastar a mudança de meninas que sonham em ser como ela. No entanto, este não é um tempo que sofre de Kerr-dependência, já que o atleta voltou de lesão recentemente e viu suas companheiras vencerem sem sua ajuda até agora – na vitória sobre a Dinamarca, nas oitavas, ela só entrou no finalzinho.

Ao derrotar a França nas quartas, a Austrália já conseguiu melhor resultado na história da Copa do Mundo Feminina. Até entã o, a seleção colecionava quatro participações nas quartas de final (2007, 2011, 2015 e 2023).

Inglaterra – quartas de final

4ª posição no Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola

6 Copas disputadas (1995, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023)

Melhor campanha na história da Copa: 2015 (terceiro lugar)

Inglaterra x Nigéria | Oitavas de final | Copa do Mundo FIFA Feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia | Melhores momentos (Sem narração) Veja lances da partida entre Inglaterra e Nigéria no Estádio de Brisbane, Brisbane, segunda-feira, 7 de agosto de 2023 às 17h30 (horário local).

Trajetória em 2023:

Inglaterra 1 x 0 Haiti (Grupo D)

Inglaterra 1 x 0 Dinamarca (Grupo D)

China 1 x 6 Inglaterra (Grupo D)

Inglaterra 0 (4) x (2) 0 Nigéria (oitavas)

Inglaterra x Colômbia (quartas, 12 de agosto)

A Inglaterra é a atual campeã do Euro Feminina e conta com um paredão no gol, Mary Earps, uma das melhores goleiras do mundo. O interessante é que a equipe venceu a Nigéria nos pênaltis, nas oitavas, e nem precisou que Earps defendesse as cobranças (talvez sua mera presença tenha intimidado as duas batedoras que chutaram para fora).

Se dizem que a derrota ensina, a seleção inglesa já aprendeu o suficiente com a queda na semifinal de 2015. Agora, quer vencer o torneio e colocar uma medalha de ouro ao lado da de bronze que conquistou naquele ano, mas, antes, será preciso passar pela Colômbia.

O problema será fazer isso sem Lauren James, principal jogadora inglesa que foi suspensa por duas partidas (a começar por esta) por ter sido expulsa no jogo contra a Nigéria – ela pisou nas costas de Michelle Alozie quando a adversária já estava no chão. Pelo menos, Lucy Bronze deve estar em campo para fortalecer a equipe.

Colômbia – quartas de final

25ª posição no Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola

3 Copas disputadas (2011, 2015 e 2023)

Melhor campanha na história da Copa: 2023 (em andamento)

Colômbia x Jamaica | Oitavas de final | Copa do Mundo FIFA Feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia | Melhores momentos (Sem narração) Veja lances da partida entre Colômbia e Jamaica no Estádio Melbourne Rectangular, Melbourne, terça-feira, 8 de agosto de 2023 às 18h00 (horário local).

Trajetória em 2023:

Colômbia 2 x 0 Coreia do Sul (Grupo H)

Alemanha 1 x 2 Colômbia (Grupo H)

Marrocos 1 x 0 Colômbia (Grupo H)

Colômbia 1 x 0 Jamaica (oitavas)

Inglaterra x Colômbia (quartas, 12 de agosto)

A única seleção que continua representando as Américas na Copa do Mundo 2023 não é a dos Estados Unidos, tetracampeã; seguido é a do Brasil, que sempre encantou o mundo com jogadas artísticas; nem mesmo é o Canadá, da veterana Christine Sinclair. É a fenomenal Colômbia, que foi capaz de vencer mesmo a campeã Alemanha.

De fenômeno, esta seleção entende (e talvez tenha o maior deles). A atacante Linda Caicedo, do Real Madrid, tem apenas 18 anos e um catálogo de dribles desconcertantes. Não é por acaso que “Linda” é seu nome e “Alegría” é seu sobrenome, já que seu futebol adquiriu alguns dos lances mais bonitos da Copa até aqui.

Com ela entre as principais goleadoras, a Colômbia foi vice-campeã da Copa do Mundo Feminina Sub-17 no ano passado. Daqui para frente, não importa o que aconteceu, a seleção sul-americana sabe que já fez história: antes de 2023, o melhor resultado na categoria principal da Copa do Mundo Feminina tinha sido a disputa das oitavas em 2015.

