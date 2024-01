A Luta e Legado de AnaJu: De Uma Jornada Contra o Câncer à Esperança no Instituto AnaJu

Ana Júlia, uma criança saudável até os 7 anos, enfrentou uma batalha intensa contra um raro e agressivo Neuroblastoma Grau 4. Diagnosticada em novembro de 2020, sua jornada de quase 3 anos envolveu quimioterapias, cirurgias, radioterapia e até mesmo um transplante de medula. No entanto, a barreira financeira surgiu, com o plano de saúde negando tratamentos e a necessidade de medicamentos milionários.

Após uma corrida contra o tempo, protestos e batalhas judiciais, AnaJu recebeu a tão sonhada imunoterapia, mas a esperança foi interrompida pelo retorno do câncer. Uma última tentativa com o 3 medicamento mais caro do mundo, chamado Danyelza, foi a última esperança, mas, infelizmente, após uma longa demora e mesmo recebendo o 1 ciclo, Ana Júlia faleceu em agosto de 2023 aos 10 anos.

Após sua partida, sua mãe, Laira, fundou o Instituto AnaJu, uma organização sem fins lucrativos dedicada a amparar e apoiar crianças com câncer e doenças raras. O Instituto busca proporcionar informações e acesso a tratamentos essenciais, mantendo viva a luta iniciada por AnaJu.

O Instituto lança agora o Fundo do Neuroblastoma, destinando recursos à compra de medicamentos de alto custo para crianças diagnosticadas. Com 6 crianças na fila, aguardando medicamentos, o apelo por doações se torna crucial. Contribuições podem ser feitas através do site www.institutoanaju.com.br ou por Pix direto do fundo, com o telefone 61981428755.

Além disso, doações diretas para o Instituto, essenciais para manter a instituição em funcionamento, podem ser realizadas através do Pix no CNPJ 52.722.602/0001-56, no Banco Cora.

Participe dessa causa, ajude a manter viva a esperança de crianças que lutam contra o câncer e doenças raras. O legado de AnaJu vive através do Instituto, guiando a solidariedade para um propósito maior.