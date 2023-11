A pedido da deputada Dra. Taíssa, senador Jaime Bagatolli destina emenda impositiva de R$ 1 milhão para saúde em Guajará-Mirim

Desde o início da legislatura de 2023, um assunto que predominou na Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia, foi a necessidade de garantir o funcionamento da estrutura de atendimento ao público do Hospital Santa Marcelina em Porto Velho, por meio da manutenção de convênios com o governo estadual e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesau).

O governo de Rondônia e a Sesau estabeleceram um novo convênio que iniciou em 06 de outubro de 2023 e terá duração de doze meses. Uma articulação da Comissão de Saúde composta pelos deputados: Cláudia de Jesus (PT) que é presidente da Comissão, Cássio Gois (PSD) – vice-presidente – e Luizinho Goebel (PSC), Dra. Taíssa (PSC), Alan Queiroz (Podemos), Ismael Crispim (PSB), Gislaine (PSB), Lebrinha (UB). Em março deste ano, os parlamentares estiveram reunidos no hospital com a direção da unidade e representantes da Sesau. O encontro tratou sobre estratégias para a retomada dos atendimentos à população.

De acordo com a direção do Hospital Santa Marcelina o novo contrato firmado prevê a “prestação de serviços de atendimentos de 100 leitos clínicos de internação para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II”. A unidade de saúde informou que mantém a permanência de 90% do atendimento. “O Hospital Santa Marcelina possui estrutura e capacidade grande de atendimentos ao público e uma história secular atuando pela saúde de nosso Estado. O desejo meu e de todos os deputados é que cada vez mais a população possa ter acesso a serviços médicos de qualidade. Por isso, a importância do estado continuar mantendo convênios com Santa Marcelina”, declarou Cláudia de Jesus.

Texto: Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO