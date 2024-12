A verdade nos detalhes: Laudos da Polícia Científica de Rondônia garantem justiça

Com mais de 3,6 milhões de refeições nutritivas ofertadas a R$ 2 em 19 restaurantes credenciados em seis municípios rondonienses, entre eles Porto Velho, que conta ainda com um restaurante atendendo em prédio do governo do estado, o programa estadual Prato Fácil vai ser expandido para mais dois municípios, onde a população em situação vulnerável poderá almoçar de segunda a sábado, entre 11h e 15h. Em Rolim de Moura, o atendimento inicia nesta segunda-feira (16), no restaurante localizado na Avenida Fortaleza, n° 5.123, Centro. Enquanto que em Jaru será na terça-feira (17), nos restaurantes localizados na Rua Minas Gerais, n° 2.327, Setor 05; Avenida JK, n° 1.240, anexo A, Setor 02; na Rua Rio de Janeiro, 2.741, Sala B, Setor 03.

O público-alvo do programa criado pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), são pessoas ou famílias com renda mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico); pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC); e aposentados com valor não superior a um salário mínimo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Prato Fácil é um dos mais importantes programas socioassistenciais, considerando que uma alimentação saudável ajuda a proteger contra a má nutrição em todas as suas formas. O objetivo ao criar o programa assistencial, foi justamente oferecer comida nutritiva aos cidadãos com vulnerabilidade alimentar, a um preço simbólico em restaurantes privados, onde eles podem comer ou levar para suas casas”, ressaltou.

A titular da Seas, Luana Rocha, reforçou que as refeições do Prato Fácil possibilitam mais capacidade de concentração e produtividade, tanto para a criança em fase de crescimento quanto estudante e adultos no trabalho. “Sabemos que a alimentação é uma necessidade vital do ser humano, mas se ela não for balanceada, pode ser responsável por diversas doenças e até obesidade. Então é necessário que a refeição seja na quantidade e qualidade adequadas, e isso faz parte das orientações passadas aos restaurantes credenciados”, pontuou.

Em Rolim de Moura, serão ofertadas, por dia 223 refeições, de segunda a sábado, enquanto que em Jaru serão 89 em cada restaurante credenciado, totalizando 268, por dia.

Fonte: Governo RO