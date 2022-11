Abate de suínos sobe 4,4% no 3º trimestre

O Brasil registrou o abate de 14,37 milhões de cabeças de suínos no terceiro trimestre de 2022. O resultado representa alta de 4,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já em comparação com o segundo trimestre de 2022, o total apresenta uma elevação de 2,1%.

No terceiro trimestre deste ano, o peso acumulado das carcaças somou 1,33 milhão de toneladas, aumento de 3,8% frente ao terceiro trimestre do ano passado e crescimento de 1,4% ante ao registrado no segundo trimestre de 2022.

Fonte: AgroPlus