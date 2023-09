ABAV EXPO 2023 – O Melhor de PVH foi destaque nos três dias de feira

Experiências artísticas, imersivas, musicais e gastronômicas agradaram quem passou pela feira de turismo no Rio de Janeiro

A gastronomia regional esteve no centro do estande de Porto Velho na 50ª Abav Expo, feira de turismo anual realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), que aconteceu nos últimos dias 27 e 28 com encerramento nesta sexta-feira (29), no Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) atuou fortemente com o objetivo de dar visibilidade e valorizar os atrativos turísticos da capital.

Os três dias de participação foram marcados por uma atuação rica em atrações artísticas, exposição de conteúdo, distribuição de material promocional de turismo, culinária beradeira com sabores marcantes, tendo o pirarucu, tucupi, jambu e banana da terra como ingredientes principais.

Preparados pelas chefes Marilda Tourinho e Gláucia Santos, o creme de pirarucu, servido sobre banana frita com aioli de tucupi com jambu, foram servidos para milhares de pessoas que se acumulavam em filas para experimentar a delícia regional. Para a chefe Marilda, da Ganache Gastronomia, “é uma honra participar de um evento promovendo Porto Velho, sua história e suas tradições. Costumo dizer que sou uma legítima beradeira, por que sou filha e neta de legítimos rondonienses, fico emocionada em ter sido convidada para dar essa contribuição nesse evento tão importante para o fortalecimento da atividade turística da nossa cidade”, enfatiza.

CULTURA

Durante os três dias ainda aconteceram intervenções artísticas durante toda a programação, com apresentações diversas:

Silvio Santos – Com a musicalidade regional, o compositor entoou diversas canções regionais como “Porto Velho meu dengo”, “Portovelhera”, “Porto meu velho”, e vários outros sucessos enquanto visitantes assistiam e registravam o show de musicalidade regional.

Bruno Souza – O artista plástico esteve presente nos três dias, esculpindo obras que reportavam a cultura beradeira, além dos desenhos de caricaturas do público presente.

Elizeu Braga – O poeta recitou poemas que falavam sobre o resgate da cultura porto-velhense, sobre a força cultural das comunidades ribeirinhas, seu local de origem, e sobre a importância de pertencer à terra em que nascemos, enquanto visitantes assistiam emocionados cada verso que compunha a identidade do espaço beradeiro preparado pela Semdestur.

Myla Azeredo (@mylaviajante) – A influenciadora esteve presente numa participação especial, vestindo o traje “Encanto Beradeiro”, que reúne elementos da cultura regional, enriquecendo o espaço com interações e registros fotográficos.

A equipe técnica da Semdestur, coordenada pela secretária Glayce Bezerra, atuou de maneira comprometida com o resultado alcançado com seu papel de protagonismo no cenário nacional. Para a secretária, a participação no evento foi crucial para selar Porto Velho como destino indutor de turismo. “ Estamos encerrando a participação de Porto Velho. Foram três dias imersivos de muitas experiências e regionalidade, para milhares de pessoas que passaram pelo nosso estande. O network estabelecido no evento, promove nossa cidade como destino turístico para o mundo. Estamos de volta, com o coração grato e com a certeza de dever cumprido. Promover Porto Velho a nível nacional foi uma grata missão, que concluímos com muito sucesso”.

Texto: Lilian Leite

Foto: Maiara Castro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO