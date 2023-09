ABAV EXPO 2023Prefeito Hildon Chaves participa de programação no segundo dia do evento

Hildon palestrou sobre investimentos e projetos no turismo de Porto Velho

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou da programação de atividades, nesta quinta-feira (28), do estande da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) na maior feira de turismo da América Latina, a Abav Expo 2023, no Centro de Convenções Riocentro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O prefeito foi inserido na grade de palestras da “Abav Talks”, um espaço único, criado com a intenção de possibilitar a troca de experiências, com capacitações, painéis e palestras lideradas por especialistas de diversas áreas.

Neste ano as temáticas disponíveis são: Especialização, Vivências e Lazer, Eventos e Negócios, Inovabilidade, Metamorfose e Futuros. A palestra do prefeito Hildon Chaves abordou o tema: “O Mehor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”.

Durante o encontro, o prefeito de Porto Velho destacou o trabalho realizado pelo turismo na capital rondoniense nos últimos três anos, além de ressaltar a importância das ações de infraestrutura para o desenvolvimento da atividade turística.

A secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, falou da experiência à frente da pasta. “Como mulher à frente do turismo, enfrentei grandes desafios, ganhei a confiança de grandes líderes e, hoje, na gestão do prefeito Hildon Chaves, tenho a oportunidade de trabalhar como secretária municipal de Turismo e desenvolver grandes ações para o fomento do turismo da cidade”, disse.

Também estiveram presentes no estande, o superintendente estadual de turismo de Rondônia (Setur) Gilvan Júnior; a presidente da Agência Brasileira de Viagens (Abav), Magda Nassar; o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Turismo (Anseditur), Alexandre Pereira; o secretário estadual de Turismo de São Paulo, Roberto Lucena, entre outros inúmeros representantes de municípios e capitais do país, que foram recepcionados pelo prefeito Hildon Chaves e pela secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

São parceiros nesta ação o Sebrae, a Santo Antônio Energia, a Jirau Energia e a Fecomércio-RO.

Texto: Lilian Leite

Foto: Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO