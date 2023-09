ABAV EXPOPorto Velho participa pela segunda vez da maior feira de turismo da América Latina

Evento acontece de 27 a 29 de setembro no Rio de Janeiro

A Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio de seu Departamento de Fomento ao Turismo (Defotur), tem como premissa desenvolver políticas públicas favoráveis ao turismo, atuando fortemente na promoção dos segmentos turísticos em nossa capital.

Dessa forma, a Semdestur vem realizando uma série de ações para ordenamento, estruturação e divulgação das suas informações turísticas. Dando continuidade às ações de promoção de Porto Velho como cidade turística, a Semdestur participará da maior Feira Latino-americana de Turismo, ABAV EXPO, promovida há 50 anos, com a participação de estados brasileiros e mais de 100 países.

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) possui mais de 2.500 associados espalhados pelo Brasil, e integra o World Travel Agents Association Alliance (WTAAA) e o Fórum Latino-americano de Turismo (Folatur). Em 2021, a feira teve sua retomada com a participação de 200 expositores, 214 jornalistas e influenciadores digitais, mobilizando mais de 17 mil visitantes. Foram promovidas 56 capacitações, 38% de agentes de viagens e 500 visitantes de caravanas aéreas e rodoviárias.

O evento realizado em 2022 reuniu mais de 40 mil visitantes, 1.500 marcas expositoras, 20 mil audiências em capacitações, 1.802 jornalistas e influenciadores, mais de 250 agentes selecionados trazidos de 27 cidades brasileiras nas caravanas. Para o ano de 2023, o evento acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro no Rio Centro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Espera-se mais de 40 mil visitantes, a participação de 2 mil marcas e mais de 50 capacitações.

O EVENTO

A ABAV EXPO é o principal evento de turismo que reúne o trade turístico nacional, internacional agregando agências de viagens, operadoras, hotéis, cruzeiros, imprensa especializada, municípios, estados, países, associações representativas e empresas do mercado turístico. A Semdestur se fará presente pela segunda vez com estande institucional de 50 metros quadrados, com participação no espaço educacional anteriormente denominado Vila do Saber, atualmente chamado de “Abavtalks”, onde, no dia 28 de setembro, às 14h, acontecerá a palestra “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”, proferida pelo prefeito Hildon Chaves.

A Semdestur estará presente com equipe técnica coordenada pela secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, que ressalta a participação da capital com gastronomia, artesanato, musicalidade e intervenções artísticas.“Vamos evidenciar nossa regionalidade no evento que reúne os principais destinos turísticos brasileiros e do mundo, uma oportunidade única de mostrar aos agentes de viagens, empresas e vários outros segmentos os diferenciais da nossa cidade, nossa história, paisagens naturais, gastronomia e toda a infraestrutura que possuímos, além dos investimentos feitos pelo prefeito Hildon Chaves, que não tem medido esforços para elevar a competitividade do destino e alavancar o setor de turismo em Porto Velho”, enfatiza.

