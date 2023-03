Abel chega a 11ª final e se isola como técnico com mais decisões pelo Palmeiras em toda história

Atuando novamente no Allianz Parque, o Palmeiras superou o Ituano por 1 a 0, neste domingo (19), e avançou à final do Campeonato Paulista pela quarta vez consecutiva – o Verdão, inclusive, é o atual campeão do torneio estadual. Após a classificação, o técnico Abel Ferreira analisou o duelo com o time do interior de São Paulo.

“Este jogo teve um sentido único. Teve um jogador deles que fez toda a diferença. Se fizéssemos um gol nas duas ou três oportunidades que tivemos (no começo do jogo), seriam três ou quatro. O goleiro deles estava muito bem, mas o jogo é isso e acabamos ganhando o jogo com toda a justiça, na minha opinião”, declarou. “Hoje nós só estivemos em baixa na eficácia das oportunidades que criamos, e é fundamental abrir o placar do jogo até os 30 minutos contra essas equipes, senão elas acreditam (na vitória)”, completou.

Com a ida à decisão do Paulista mais uma vez, Abel Ferreira se isolou como o treinador com mais finais pelo Palmeiras em toda a história: disputará a 11ª, superando Luiz Felipe Scolari, com dez. Atualmente, o treinador soma seis títulos (Libertadores 2020 e 2021, Recopa Sul-Americana 2022, Copa do Brasil 2020, Paulista 2022 e Supercopa do Brasil 2023) e quatro vices (Supercopa do Brasil 2021, Recopa Sul-Americana 2021, Paulista 2021 e Mundial 2021) pelo Maior Campeão do Brasil.

“Há pessoas que dizem que não precisa provar mais nada a ninguém, eu penso exatamente o contrário. Eu penso que preciso provar todos os dias, não é suficiente o que eu faço. Nunca estou satisfeito com o que eu faço, sempre há espaço para melhorias e estou sempre aprendendo com os outros treinadores. Eu tenho as minhas inseguranças, tenho de provar que mereço estar no lugar onde estou”, afirmou o treinador.

Confira abaixo a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira:

Fonte: Agência Esporte