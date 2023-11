Aberta oficina de Informática Básica na Escola do Legislativo

Está sendo aplicada na Escola do Legislativo (EL), da Assembleia Legislativa (Alero), a Oficina de Informática Básica para alunos servidores da Casa do Povo. A abertura ocorreu na manhã da última segunda-feira (13) com encerramento previsto para o dia 1º do próximo mês de novembro.

Cerca de vinte alunos participam da Oficina com previsão de 56 horas/aula de duração, no horário das 8h às 12h. A escola visa a capacitação dos servidores da Alero e mantém convênios com os demais órgãos públicos, autarquias, entidades e câmaras de vereadores, dentre outras parcerias.

A escola mantida pelos parlamentares estaduais trabalha na capacitação permanente dos servidores, sejam efetivos ou comissionados. A Mesa Diretora, presidida pelo deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), investe permanentemente, via escola, no aprimoramento dos serviços prestados pela Casa do Povo.

Mensalmente, a grade de cursos e oficinas oferece dezenas de opções aos servidores, oferta que também é disponibilizada a outros poderes e parceiros, além de as vagas não preenchidas serem disponibilizadas à comunidade. “Nossa meta, atendendo determinação do presidente Marcelo Cruz é investir nos nossos servidores. Eles capacitados, preparados garantem uma prestação de serviços de qualidade à população, que também é favorecida com as vagas excedentes”, explica o diretor-geral da escola, Alexandre Silva.

Os alunos que concluírem os cursos recebem certificados de participação, ampliando o currículo e a sua capacidade de trabalho. Os cursos e oficinas são gratuitos e a maioria ministrada na sede da escola em Porto Velho, na Rua Major Amarante, 390. Os instrutores também percorrem o interior ministrando aulas, que agora também estão sendo levadas aos principais bairros da capital.

Fonte: Assembleia Legislativa de RO