Abertas as inscrições para curso de Panificação em Porto Velho

Estão abertas as inscrições até o dia 20 deste mês para o curso de panificação na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, que está na sede da Escola Técnica Estadual – Etec, localizada na avenida Tiradentes, Bairro Industrial, em Porto Velho. As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição de ensino profissionalizante https://rondonia.ro.gov.br/idep/ no qual estão disponíveis as orientações gerais sobre os cursos de Pães Integrais, Pães Caseiros e Pães Artesanais. As aulas terão início no dia 23 deste mês.

Para o governador Marcos Rocha, a nova temporada que a Escola Móvel de Panificação e Confeitaria do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep, vai passar em Porto Velho, é mais uma oportunidade que os alunos da Capital têm de se qualificar no setor de alimentos, que registra crescimento e sendo uma promissora oportunidade para quem quer empreender.

“Existem muitos casos de sucesso de estudantes do Idep que conseguiram emprego ou abriram o próprio negócio depois que fizeram cursos nas escolas móveis de Panificação e Confeitaria, de Máquinas Agrícolas, Imagem Pessoal e Frigorífico e Piscicultura. As unidades flexíveis e itinerantes levam formação profissional para todas as regiões do Estado”, destacou.

Tanto na Capital como no interior, estão surgindo novos empreendedores graças ao aprendizado no Idep. Vânia Silva Pereira, 43, que mora no bairro Liberdade em Porto Velho, é um exemplo. Ela resolveu empreender depois que fez os cursos de Pães Caseiros, Pães Artesanais e Cupcake no Idep. “Foi muito boa essa oportunidade porque eu estava precisando gerar renda em algo que eu me identificasse”, disse.

Fonte: Governo RO