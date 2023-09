Abertas inscrições para 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Com o tema da mensagem da Semana Nacional de Trânsito 2023, “No trânsito, escolha a vida”, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, por meio da Escola Pública de Trânsito – EPT, realizou ação educativa na noite de sexta-feira (15) e sábado (16), em 15 bares e pontos de festa da Capital, sensibilizando os frequentadores sobre a importância de boas escolhas no trânsito. O público alcançado foi de 1.247 pessoas.

Acompanhados do personagem “Morte”, educadores realizaram a abordagem do público incentivando que entre os amigos, um fosse escolhido como o ‘Motorista Camarada”, que, sem ingerir álcool, conduzisse o veículo em segurança no retorno para casa. A coordenadora das ações realizadas no fim de semana, Jaqueline Lima destacou que, “a festa só termina bem se houver segurança ao voltar para casa”.

A ação ‘Motorista Camarada’ orienta condutores sobre a condução segura e incentiva que entre os amigos escolham um que não beba, para ser o motorista ao retornar para casa. Caso o grupo não tenha o “Motorista Camarada”, sugeriu-se que as pessoas optem por transportes alternativos. O governador Marcos Rocha destacou o trabalho da Autarquia. “As campanhas de cunho educativo realizadas pelo Detran/RO são colaborativas para redução da violência no trânsito, configurando uma realidade mais atuante, no que tange à ação educativa para atingir toda a população”, pontuou.

AÇÕES

O diretor da EPT, Renato Ramalho enfatizou que, “de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, pode penalizar o condutor com detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. No entanto, os danos materiais são pequenos comparados a um sinistro com vítima, por isso enfatizamos a importância de escolher a vida”, salientou.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes informa ao público que, as ações educativas são ferramentas essenciais para a manutenção de trânsito seguro a todos e também fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito 2021-2030 – Pnatran. “Além da ação ‘Motorista Camarada’, se realiza a ‘Parada Educativa’, uma atividade similar a blitz, que aborda motoristas para sensibilizá-los quanto à importância de dirigir com atenção, empatia; utilizando dispositivos de segurança, como o cinto para motoristas e capacete bem afivelado para motociclistas. De quarta-feira (13) a sexta-feira (15), foram abordados em Porto Velho, 763 condutores, entre motoristas e motociclistas”, concluiu.

