Aberto processo seletivo para os cargos de diretor e vice-diretor nas escolas da Rede Estadual de Ensino

Rondônia estreou se destacando nos Jogos Escolares Brasileiros – Jebs, em Brasília, e conquistou 10 medalhas entre ouro, prata e bronze, sendo sete em Judô e três em Karatê. O resultado garantiu ainda dois troféus no domingo (29) na categoria geral feminina, em 2º lugar no Judô e 3º lugar no Karatê. Os Jogos Escolares Brasileiros iniciaram na quinta-feira (26) com a participação de 199 estudantes-atletas rondonienses, entre 12 e 14 anos.

Os estudantes-atletas foram preparados e assistidos pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, em parceria com a Federação de Esporte Escolar de Rondônia, filiada à Confederação Brasileira de Desporto Escolar – CBDE.

O professor e técnico do feminino, André de Paulo Evaristo, afirmou estar muito feliz com os resultados dos atletas como Maria Rita, de Vilhena, que medalhou com bronze na série ouro, bem como Luiz Miguel de Cerejeiras e João Pedro de Ariquemes que garantiram medalhas de bronze na série bronze.

“Aproveito a oportunidade para agradecer o Governo de Rondônia por incentivar o esporte escolar no Estado. Isso não seria possível sem o incentivo de uma gestão comprometida”, ressaltou o técnico.

Para o técnico de Judô, Sensei José Oliveira, os judocas estreara, garantindo classificações surpreendentes. “Estamos aqui muito felizes colhendo os frutos do investimento do Governo no esporte e na educação. Com esse troféu no Judô em mãos, Rondônia só mostra que se destaca mais uma vez”, destacou.

Os medalhistas da modalidade de Judô foram Felipe Santos, Thallyssa Loren, Cristielly Damasceno, Gabriely Pereira da Paz Frutuoso, Ana Carolina, Richard Vinicius e Nicolas Eduardo.

As competições seguem até 9 de novembro, em Brasília (DF). Os estudantes-atletas pertencem à Rede Estadual e Municipal de Ensino das cidades de Porto Velho, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Colorado D’Oeste, Vilhena, Ariquemes e Cerejeiras.

