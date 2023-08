Abertura da Fase Estadual Juvenil do Joer movimenta estudantes na Região Central do Estado

Com a conclusão da revitalização do pavimento com o microrrevestimento asfáltico em 22,4 quilômetros da Rodovia-267 e 9 quilômetros da Rodovia-135, que interliga a RO-479 ao município de Castanheiras, totalizando 31,4 quilômetros, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, iniciou os trabalhos de implantação da sinalização horizontal.

Segundo o gerente regional da Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ na Zona da Mata, Thiago Moreira, a nova sinalização visa melhorar a visibilidade e trazer maior segurança aos usuários da via. “Uma rodovia pavimentada sem a sinalização horizontal é muito perigosa, principalmente no período noturno e chuvoso. As faixas são importantes para orientar os condutores e evitar acidentes”, disse.

O diretor-geral do DER pontuou que, a RO-267 está recebendo novas pinturas de faixas de eixo central, bordos laterais da pista e tachinhas refletivas bidirecionais. “Ao revitalizarmos as rodovias de responsabilidade do DER com a tecnologia de microrrevestimento asfáltico, nossa equipe especializada em sinalização realiza a pintura das faixas para garantir melhor trafegabilidade e segurança”, concluiu.

Após a conclusão da sinalização da Rodovia-267, a equipe segue com a sinalização na Rodovia-135, do trevo da RO-267 até o município de Castanheiras, e logo após, na Rodovia-479 entre Rolim de Moura e a BR-364.

Fonte: Governo RO