Abertura da fase paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia 2023 acontece nesta quinta-feira, em Cacoal

Os mais de 46 mil habitantes de Guajará-Mirim, a 329 quilômetros de Porto Velho, vão ser contemplados mais uma vez, no sábado (18) e domingo (19), com os serviços essenciais do programa estadual Rondônia Cidadã, executado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras. O atendimento acontece das 8h às 16h no primeiro dia e das 8h às 12h no dia seguinte, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), localizado na Avenida 1° de Maio, n° 3520 – Setor 03.

Entre os serviços disponibilizados aos moradores da região da Pérola do Mamoré, estão: exames da próstata (PSA) e preventivo, ambos no sábado, bem como vacinação, emissão de documentos pessoais, assistência jurídica, auxílio na negociação de dívidas e orientação nas relações de consumo, benefícios do INSS, salário maternidade, entrada na aposentadoria, emissão de taxas para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), corte de cabelo masculino e feminino (somente no domingo), emissão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), Carteiras do ID Jovem, Sala do Empreendedor, orientação sobre negócios, licenciamento, licitações, venda para merenda escolar, emissão de nota fiscal, orientação para o produtor rural, cadastro no programa estadual Mamãe Cheguei, entre outros, incluindo atendimento com médico clínico geral, dermatologista, odontólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta e atividades culturais e de lazer.

Para o governador Marcos Rocha, o Rondônia Cidadã, programa de iniciativa da Seas, está consolidado por levar serviços essenciais nos finais de semana aos moradores dos municípios de todo o Estado. “A lista de serviços contém mais de 30 opções e varia a cada edição, conforme a demanda do município. E o mais importante, é que a pessoa pode ser contemplada com vários serviços”, reforçou.

SERINGUEIRAS

No último fim de semana, o programa foi executado no município de Seringueiras, a 533 quilômetros da Capital, onde foram realizados 1.309 atendimentos em diversas áreas, estando entre os mais procurados; corte de cabelo, fonoaudiólogo, emissão de Registro Geral (RG) e Carteira de Trabalho Digital (CTP).

Depois de Guajará-Mirim, será a vez do município de Santa Luzia d’Oeste, a 501 quilômetros de Porto Velho, receber os serviços essenciais do Rondônia Cidadã.

Lista de serviços que serão levados para Guajará-Mirim.

Fonte: Governo RO